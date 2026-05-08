La Justicia advirtió un incremento del 150% en las denuncias por grooming

La advertencia surge tras conocerse la condena de un hombre de 21 años oriundo de Buenos Aires, acusado de contactar a dos niñas sanjuaninas de 11 y 12 años mediante plataformas digitales.

Condenaron a un hombre por grooming: usaba el juego Free Fire

La investigación comenzó luego de que Instagram/Meta emitiera un reporte al National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), organismo encargado de recepcionar alertas vinculadas a delitos contra menores en entornos digitales.

Según determinaron los investigadores, el imputado utilizaba el videojuego Free Fire para establecer el primer contacto con las víctimas y luego trasladaba las conversaciones a Instagram. Allí realizaba videollamadas de contenido sexual y solicitaba imágenes inapropiadas a menores de edad.

Desde la Justicia insistieron en la necesidad de que los adultos supervisen el uso de redes sociales, videojuegos y aplicaciones de mensajería, además de mantener un diálogo permanente con los menores sobre los riesgos en internet.