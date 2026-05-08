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La Justicia advirtió un incremento del 150% en las denuncias por grooming

La UFI de Delitos Especiales advirtieron sobre un fuerte incremento de los casos vinculados a delitos digitales contra menores de edad, conocido como grooming.

Desde la UFI de Delitos Especiales advirtieron sobre un fuerte incremento de los casos vinculados a delitos digitales contra menores de edad y remarcaron la importancia de la educación digital y el acompañamiento familiar para prevenir este tipo de situaciones.

En rueda de prensa, los fiscales Pablo Martín y Federico Pereyra informaron que desde 2024 los casos aumentaron un 150 por ciento.

Los funcionarios judiciales recomendaron a los padres realizar las denuncias en el Centro ANIVI ante cualquier situación sospechosa y reforzar las medidas de seguridad digital en los dispositivos utilizados por niños y adolescentes. Entre las herramientas sugeridas mencionaron el uso de controles parentales como Google Family Link.

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La advertencia surge tras conocerse la condena de un hombre de 21 años oriundo de Buenos Aires, acusado de contactar a dos niñas sanjuaninas de 11 y 12 años mediante plataformas digitales.

Condenaron a un hombre por grooming: usaba el juego Free Fire

La investigación comenzó luego de que Instagram/Meta emitiera un reporte al National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), organismo encargado de recepcionar alertas vinculadas a delitos contra menores en entornos digitales.

Según determinaron los investigadores, el imputado utilizaba el videojuego Free Fire para establecer el primer contacto con las víctimas y luego trasladaba las conversaciones a Instagram. Allí realizaba videollamadas de contenido sexual y solicitaba imágenes inapropiadas a menores de edad.

Desde la Justicia insistieron en la necesidad de que los adultos supervisen el uso de redes sociales, videojuegos y aplicaciones de mensajería, además de mantener un diálogo permanente con los menores sobre los riesgos en internet.

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