Reapareció Fede Bal y se refirió a su separación

Enseguida, en diálogo con Intrusos, agregó que siempre estuvo enfocado más allá de haber pasado mucho tiempo siendo el centro de la escena de los medios de comunicación. “En los peores momentos, cuando se decía todo lo que se decía, yo me refugié en mis amigos, en mi trabajo, siempre estuve tranquilo”, remarcó.

“Hoy estoy más…no sé, tomé unos 30 días de trabajo afuera que me vinieron bien para no ver tele o no estar tanto con el celu, porque yo soy de estar con el teléfono y ver las redes sociales, te terminás enterando de todo. Creo que me hizo muy bien tomar un poco de distancia y trabajar, que el trabajo siempre salva. Y conocer el mundo, que es una combinación increíble”.

El actor hizo referencia al regreso de Resto del Mundo, el programa de Eltrece que encarará la segunda temporada desde que está él al frente el próximo 2 de abril. El viaje que realizó fue para grabar para tener material para los primeros programas y en las próximas semanas volverá a subierse a un avión, para llevar adelante la misma labor.