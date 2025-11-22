Quien es el reemplazo de Marcelo Tinelli en el programa de streaming

Para Calabró, este regreso tiene un mensaje implícito: “Rial se salió con la suya. Vuelve a su horario y es como decirle a los dueños de Carnaval: ‘¿Vieron que este no iba a durar nada?’”.

La panelista también repasó cómo quedará la grilla del streaming: Tinelli había salido martes y miércoles, pero ahora Rial y Canosa retomarán la franja de los miércoles como antes del desembarco del conductor.

Sin embargo, la parte más picante llegó al final, cuando Calabró puso en duda la versión oficial de Tinelli sobre el levantamiento del ciclo: “A mí lo que me dicen en Carnaval es que Marce la contó cambiada. Le preguntaron: ‘¿Volvés o no volvés? Porque el proyecto nos interesa con vos. Si no estás, lo discontinuamos’ y como no sabía cuándo iba a regresar, se terminó”.

Según esa versión, la continuidad del programa dependía exclusivamente de la presencia de Tinelli, algo que él no podía garantizar.