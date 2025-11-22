"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > Marcelo Tinelli

Quien es el reemplazo de Marcelo Tinelli en el programa de streaming

Tras su salida del programa, se reveló quién ocupará su lugar.

La renuncia de Marcelo Tinelli a Estamos de Paso, luego de dos semanas cubierto por José María Listorti, dejó un hueco en la programación de Carnaval que no tardó en llenarse.

Según contó Marina Calabró en Lape Club Social, el elegido no solo es una figura fuerte: también es alguien con historia y tensión previa con el conductor. Durante su análisis, Calabró lanzó una frase con ironía: “Al que habían corrido por Marce, es JR, por supuesto”.

Sí, quien vuelve a ocupar ese espacio es Jorge Rial, que recuperará su horario original junto a Viviana Canosa con Revueltos, el programa que originalmente se emitía los miércoles a las 20, antes de ser desplazado por la llegada de Tinelli.

Te puede interesar...

Para Calabró, este regreso tiene un mensaje implícito: “Rial se salió con la suya. Vuelve a su horario y es como decirle a los dueños de Carnaval: ‘¿Vieron que este no iba a durar nada?’”.

La panelista también repasó cómo quedará la grilla del streaming: Tinelli había salido martes y miércoles, pero ahora Rial y Canosa retomarán la franja de los miércoles como antes del desembarco del conductor.

Sin embargo, la parte más picante llegó al final, cuando Calabró puso en duda la versión oficial de Tinelli sobre el levantamiento del ciclo: “A mí lo que me dicen en Carnaval es que Marce la contó cambiada. Le preguntaron: ‘¿Volvés o no volvés? Porque el proyecto nos interesa con vos. Si no estás, lo discontinuamos’ y como no sabía cuándo iba a regresar, se terminó”.

Según esa versión, la continuidad del programa dependía exclusivamente de la presencia de Tinelli, algo que él no podía garantizar.

Temas

Te puede interesar