Pampita volvió a quedar en el centro de la escena tras su paso por la alfombra roja de la gala de Barón B, organizada para recaudar fondos a beneficio de Fundación Huésped en el Hipódromo de Palermo. Aunque suele convertirse en una de las más fotografiadas en este tipo de eventos, esta vez el foco no estuvo puesto solo en su look de alta costura, sino en la radical transformación de su cabello.
Pampita estrenó un sofisticado cambio de look y deleitó a todos
Con un look totalmente distinto, la modelo rompió con su estilo habitual y sorprendió en la alfombra roja robándose todas las miradas.