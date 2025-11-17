Ca7riel y Paco Amoroso, demorados por el FBI por incomodar a una azafata

Entre las tomas polémicas, está Ca7riel mientras fuma un cigarrillo frente a un cartel que dice “No smoking” (no fumar) y unos planos en el avión donde camina entre los pasajeros, que tienen blureada la cara; algunos le toman fotos, otros lo miran extrañados.

Fue esa última toma durante el vuelo la que les generó problemas a los artistas argentinos, galardonados por su último trabajo “Papota”. Mientras grababan el video en el avión, la azafata les pidió que tomen asiento y no le hicieron caso, por lo que, cuando aterrizaron en Estados Unidos, el FBI los demoró.

Además, en otra toma realizada por un pasajero, se ve cómo la azafata, notablemente incómoda, esquiva la cámara y a Ca7riel y le dice “Don't touch me” (no me toques). Otros viajantes le dan palmadas para que tome asiento.

En el clip que se viralizó en X, ex-Twitter, se ve a cuatro efectivos conversando con un hombre del equipo de los artistas mientras ellos aguardan detrás en silencio. El representante de los artistas explica a los efectivos la situación, y se llega a escuchar que habla de que son dos cantantes de Argentina. Luego de un rato de diálogo, parece estar solucionada la transgresión de los intérpretes.

En redes explotaron los comentarios, algunos en apoyo de los cantantes, otros repudian la actitud. “Viven en un cumple, esto es hermoso”, “Las desopilantes aventuras de Fresco y Batata” y “Mi hijo no volverá a portarse mal, señor policía”.

Los tuits de enojo iban por este lado: “Encima con la bandera argentina. Falta de respeto total, solo para hacer pelotudeces para los bobitos que escuchan su música”.