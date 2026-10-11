Quién es Darío Giordano, el viudo de Romina Yan acusado por su hijo

Históricamente caracterizado por mantener un perfil reservado y alejado de las cámaras, Giordano desarrolló su actividad laboral en la producción de populares ficciones televisivas como Provócame y Kachorra. Su salto a la notoriedad pública se produjo a partir de su matrimonio con la hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, celebrado el 27 de noviembre de 1998, fruto del cual nacieron Franco, Valentín y Azul.

La dinámica de la familia cambió drásticamente el 28 de septiembre de 2010 con el repentino fallecimiento de la actriz a los 36 años. Desde aquel momento, el productor asumió la crianza de sus tres hijos menores de edad, contando con el acompañamiento cercano de la familia materna.