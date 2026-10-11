El nombre de Darío Giordano, productor televisivo y viudo de Romina Yan, volvió al centro del debate mediático tras las duras declaraciones formuladas por uno de sus hijos. En una entrevista concedida a la periodista Tatiana Schapiro, Valentín Yankelevich rompió el silencio sobre episodios de violencia física y maltrato que afirmó haber sufrido durante su niñez.
Quién es Darío Giordano, el viudo de Romina Yan acusado por su hijo
El productor televisivo y viudo de la recordada actriz quedó envuelto en un escándalo tras las declaraciones de su hijo Valentín Yankelevich. En una entrevista, el joven aseguró haber sufrido violencia física y maltrato durante su infancia.