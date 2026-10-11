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Quién es Darío Giordano, el viudo de Romina Yan acusado por su hijo

El productor televisivo y viudo de la recordada actriz quedó envuelto en un escándalo tras las declaraciones de su hijo Valentín Yankelevich. En una entrevista, el joven aseguró haber sufrido violencia física y maltrato durante su infancia.

El nombre de Darío Giordano, productor televisivo y viudo de Romina Yan, volvió al centro del debate mediático tras las duras declaraciones formuladas por uno de sus hijos. En una entrevista concedida a la periodista Tatiana Schapiro, Valentín Yankelevich rompió el silencio sobre episodios de violencia física y maltrato que afirmó haber sufrido durante su niñez.

Históricamente caracterizado por mantener un perfil reservado y alejado de las cámaras, Giordano desarrolló su actividad laboral en la producción de populares ficciones televisivas como Provócame y Kachorra. Su salto a la notoriedad pública se produjo a partir de su matrimonio con la hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, celebrado el 27 de noviembre de 1998, fruto del cual nacieron Franco, Valentín y Azul.

La dinámica de la familia cambió drásticamente el 28 de septiembre de 2010 con el repentino fallecimiento de la actriz a los 36 años. Desde aquel momento, el productor asumió la crianza de sus tres hijos menores de edad, contando con el acompañamiento cercano de la familia materna.

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Sin embargo, el testimonio de Valentín puso en tela de juicio el entorno privado en el que crecieron tras la partida de su madre. Con frases contundentes sobre la violencia ejercida en el hogar, el joven expuso vivencias que contrataron fuertemente con la imagen de absoluta reserva que la familia había preservado durante más de una década.

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