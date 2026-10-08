Detalles de la sentencia de divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi

La sentencia también alude a los bienes y a los ingresos propios de Wanda. "El documento señala que Wanda tiene ingresos propios e Icardi reconoció que tiene tres departamentos en Argentina, dos son alquilados por Wanda y el tercero es utilizado por la familia para vacaciones", detalló Candalaft.

El dato que más impacto generó fue el monto millonario que habría recibido la empresa en una década: "4.400.000 de euros es el dinero que la empresa WMF cobró entre el 2014 y 2024 por derechos de imagen, patrocinios y el acuerdo comercial de Icardi con la marca de la pipa". Además, el periodista precisó una transferencia puntual: "266.000 euros es la transferencia que hizo la marca de la pipa el 16 de febrero de 2024 a WMF, o sea que le pagó directamente a la empresa de Wanda".

¿Qué dijo Mauro Icardi tras la sentencia de divorcio de Wanda Nara?

Mauro Icardi anunció este jueves que el Tribunal de Milán dictó la sentencia que declara disuelto su matrimonio con Wanda Nara, a través de un comunicado titulado "Sentencia de divorcio oficial" que cerró con una frase de festejo: "Hay motivos para brindar". Según el futbolista, el fallo rechazó el pedido de manutención como cónyuge, que cifró en 250.000 euros mensuales, porque la Justicia consideró que Wanda cuenta con ingresos y patrimonio suficientes, y también desestimó la pensión por divorcio. Además, sostuvo que el tribunal no consideró probado que ella hubiera sacrificado su carrera durante el matrimonio y que dispuso que le reintegre dos tercios de las costas del juicio: "Hoy comparto la sentencia que esperaba desde que inicié el proceso en noviembre de 2024".

En su mensaje, Icardi explicó que eligió tramitar el divorcio en Italia para que "las pretensiones económicas fueran evaluadas y resueltas por la Justicia", y aclaró que sigue abierto otro proceso en Milán en el que pide la nulidad de la transferencia de inmuebles de su patrimonio para que le sean restituidos. Cerró con un anuncio de nueva etapa: "Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa".