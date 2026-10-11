Lionel Messi volvió a captar la atención del fútbol internacional al presentar una distinguida lista de diez promesas que, según su visión, dominarán el deporte en los próximos años. En la nómina sobresale la inclusión de Tomás Aranda, el hábil volante zurdo que se consolida como la máxima joya de las divisiones inferiores de Boca Juniors.
La joya de Boca elegida por Lionel Messi en su lista de cracks del futuro
El astro rosarino presentó una selecta nómina de jóvenes talentos mundiales bajo la campaña “Diez capítulos que reescriben el futuro del juego”. En la lista resalta Tomás Aranda, volante zurdo y joya de la cantera de Boca Juniors, superando en la consideración a otras figuras juveniles del país.