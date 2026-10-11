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La joya de Boca elegida por Lionel Messi en su lista de cracks del futuro

El astro rosarino presentó una selecta nómina de jóvenes talentos mundiales bajo la campaña “Diez capítulos que reescriben el futuro del juego”. En la lista resalta Tomás Aranda, volante zurdo y joya de la cantera de Boca Juniors, superando en la consideración a otras figuras juveniles del país.

Lionel Messi volvió a captar la atención del fútbol internacional al presentar una distinguida lista de diez promesas que, según su visión, dominarán el deporte en los próximos años. En la nómina sobresale la inclusión de Tomás Aranda, el hábil volante zurdo que se consolida como la máxima joya de las divisiones inferiores de Boca Juniors.

Bajo la premisa corporativa "Diez capítulos que reescriben el futuro del juego", el capitán de la Selección Argentina apadrinó a esta camada generacional. Aranda, categoría 2007, ganó terreno en el fútbol nacional gracias a su electrizante gambeta corta, capacidad organizativa en ataque y un preciso remate desde fuera del área.

La nómina confeccionada por la figura mundial abarca a talentos emergentes de diversas ligas del planeta. Entre los masculinos destacan Can Uzun (Eintracht Frankfurt), el mexicano Gilberto Mora (Tijuana), Max Dowman (Arsenal), Zavier Gozo (Real Salt Lake), Jesús Rodríguez (Real Betis) y Kees Smit (AZ Alkmaar).

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A su vez, la elección incluyó a destacadas futbolistas del ámbito femenino: la atacante danesa Chloe Sarwie, la volante de creación brasileña Giovanna Waksman y la defensora alemana Lotta Wrede, conformando un mapa integral del recambio generacional en el fútbol global.

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