La joya de Boca elegida por Lionel Messi en su lista de cracks del futuro

Bajo la premisa corporativa "Diez capítulos que reescriben el futuro del juego", el capitán de la Selección Argentina apadrinó a esta camada generacional. Aranda, categoría 2007, ganó terreno en el fútbol nacional gracias a su electrizante gambeta corta, capacidad organizativa en ataque y un preciso remate desde fuera del área.

La nómina confeccionada por la figura mundial abarca a talentos emergentes de diversas ligas del planeta. Entre los masculinos destacan Can Uzun (Eintracht Frankfurt), el mexicano Gilberto Mora (Tijuana), Max Dowman (Arsenal), Zavier Gozo (Real Salt Lake), Jesús Rodríguez (Real Betis) y Kees Smit (AZ Alkmaar).