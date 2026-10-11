La deuda millonaria que mantiene el CIMYN con sus empleados

Actualmente, la multimillonaria deuda que tiene el CIMYN es con los 114 empleados que pertenecen a la planta. Fuentes calificadas informaron que la cifra asciende a $2.000 millones en deuda con diferentes tipos de aportes: previsionales, ART y gremiales, entre otros.

En este complejo panorama, el Colegio Médico mantuvo durante meses una negociación con un oferente, con el objetivo de alquilar el sanatorio y la posibilidad en el contrato a futuro de una venta definitiva. La oferta sobre la mesa era cuestionable, pidieron al interesado hacerse cargo de la abultada deuda de los empleados a la par del pago del alquiler del sanatorio.