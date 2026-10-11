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La deuda millonaria que mantiene el CIMYN con sus empleados

Por las pretensiones consideradas “improcedentes”, se cayó el único oferente que intentaba sanear la crisis financiera del CIMYN.

Desde hace un tiempo, el CIMYN atraviesa una compleja crisis financiera, que generó conflictos con los empleados ante la posibilidad de reducción de personal o cierre del sanatorio. Al no ser rentable el centro de salud del Colegio Médico de San Juan, debido a la caída de la demanda prestacional, la crisis se profundizó.

Actualmente, la multimillonaria deuda que tiene el CIMYN es con los 114 empleados que pertenecen a la planta. Fuentes calificadas informaron que la cifra asciende a $2.000 millones en deuda con diferentes tipos de aportes: previsionales, ART y gremiales, entre otros.

En este complejo panorama, el Colegio Médico mantuvo durante meses una negociación con un oferente, con el objetivo de alquilar el sanatorio y la posibilidad en el contrato a futuro de una venta definitiva. La oferta sobre la mesa era cuestionable, pidieron al interesado hacerse cargo de la abultada deuda de los empleados a la par del pago del alquiler del sanatorio.

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En medio de las negociaciones y la falta de acuerdo, se terminaron las discusiones y se cayó el único interesado que puso una oferta concreta sobre la mesa, que sacaría del pozo al CIMYN para comenzar a ordenar y reestructurar sus deudas.

El oferente se manifestó en contra de cortar la discusión y manifestó el deseo de volver a retomar las negociaciones del alquiler, una solución que se presenta como alternativa de salvataje a la compleja crisis que hoy atraviesa el sanatorio.

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