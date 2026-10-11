Desde hace un tiempo, el CIMYN atraviesa una compleja crisis financiera, que generó conflictos con los empleados ante la posibilidad de reducción de personal o cierre del sanatorio. Al no ser rentable el centro de salud del Colegio Médico de San Juan, debido a la caída de la demanda prestacional, la crisis se profundizó.
La deuda millonaria que mantiene el CIMYN con sus empleados
Por las pretensiones consideradas “improcedentes”, se cayó el único oferente que intentaba sanear la crisis financiera del CIMYN.