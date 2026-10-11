"Me puse piedras en los bolsillos": Vicky Xipolitakis y el durísimo relato de la anorexia que la llevó a pesar 35 kilos

El punto de inflexión no llegó por una revelación propia, sino al presenciar el dolor inmenso de quienes la amaban. “El clic fue cuando vi a mi familia sufrir, mis padres lloraban y dije 'ellos no se merecen esto'”, rememoró, destacando que el apoyo terapéutico fue su tabla de salvación para salir adelante.

Lejos de los lujos y las plumas con las que suele acaparar los portales, Vicky Xipolitakis reflexionó sobre las secuelas que dejó el hostigamiento, al punto de confesar que “yo me escondía para que no me vieran las piernas”.

Hoy, convertida en una mujer madura y con otras herramientas emocionales, cerró con una advertencia filosa contra la crueldad ajena: “Las lenguas te matan y te pueden llegar a castigar. Hoy soy más grande y estoy segura. Uno está lindo cuando está sano”.