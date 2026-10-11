El estudio de Telefe se convirtió en un escenario de profunda emoción cuando Vicky Xipolitakis decidió sacarse la coraza mediática para abrir su corazón y contar el episodio más oscuro de su juventud. Durante su paso por PH, Podemos Hablar, la famosa rompió el silencio sobre el calvario que vivió debido al acoso escolar.
"Me puse piedras en los bolsillos": Vicky Xipolitakis y el durísimo relato de la anorexia que la llevó a pesar 35 kilos
Durante su paso por el ciclo de Telefe, la mediática abrió su corazón y expuso los oscuros fantasmas que marcaron su juventud.