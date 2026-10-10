En paralelo al difícil momento que atraviesa Joaquín Levinton tras la denuncia por abuso sexual presentada por Paula, el cantante sufrió un problema de salud que lo obligó a cancelar sus compromisos musicales de este fin de semana, entre ellos su presentación en la Semana de Lavalleja, en Uruguay.
Turf suspendió sus shows por un problema de salud de Joaquín Levinton
La banda suspendió “ Lamentamos mucho no poder encontrarnos en estos lugares y esperamos pronto poder llevar el show que esperaban ”, expresó la banda.