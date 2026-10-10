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Turf suspendió sus shows por un problema de salud de Joaquín Levinton

La banda suspendió “ Lamentamos mucho no poder encontrarnos en estos lugares y esperamos pronto poder llevar el show que esperaban ”, expresó la banda.

En paralelo al difícil momento que atraviesa Joaquín Levinton tras la denuncia por abuso sexual presentada por Paula, el cantante sufrió un problema de salud que lo obligó a cancelar sus compromisos musicales de este fin de semana, entre ellos su presentación en la Semana de Lavalleja, en Uruguay.

Turf tenía previsto subir al escenario este viernes a las 23:00 en la ciudad de Minas, pero la banda anunció la suspensión del recital a través de sus redes sociales, pocas horas antes del show. Más tarde, publicó un segundo mensaje en el que brindó detalles sobre el estado de salud de su líder.

En el primer comunicado, el grupo explicó que no podría cumplir con las dos fechas programadas para el fin de semana por “motivos de salud ”. Además del festival uruguayo, también debió suspender su presentación en Casilda, provincia de Santa Fe. “ Lamentamos mucho no poder encontrarnos en estos lugares y esperamos pronto poder llevar el show que esperaban ”, expresó la banda.

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