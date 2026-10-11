La provincia de San Juan inicia la jornada del domingo 11 de octubre con condiciones atmosféricas inestables y un ambiente fresco en el Valle de Tulum. De acuerdo con los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional a las 08:00 hs, la temperatura se ubicó en los 12.8°C, acompañada por una humedad del 66% y vientos moderados del sector sur a 21 km/h.
Alerta por chaparrones por la tarde y máxima de 21°C para este domingo
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de domingo inestable en San Juan. Tras una mañana fresca y parcialmente nublada, se esperan chaparrones durante la tarde y un leve ascenso térmico que llevará la máxima hasta los 21°C.