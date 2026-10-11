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Alerta por chaparrones por la tarde y máxima de 21°C para este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de domingo inestable en San Juan. Tras una mañana fresca y parcialmente nublada, se esperan chaparrones durante la tarde y un leve ascenso térmico que llevará la máxima hasta los 21°C.

La provincia de San Juan inicia la jornada del domingo 11 de octubre con condiciones atmosféricas inestables y un ambiente fresco en el Valle de Tulum. De acuerdo con los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional a las 08:00 hs, la temperatura se ubicó en los 12.8°C, acompañada por una humedad del 66% y vientos moderados del sector sur a 21 km/h.

Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado con vientos prácticamente en calma desde el sudoeste. Con el correr de las horas, la marca térmica irá en ascenso hasta alcanzar una máxima agradable de 21°C hacia el turno vespertino.

Sin embargo, el reporte oficial advierte por la posibilidad de precipitaciones aisladas durante la tarde. Se contempla entre un 10% y un 40% de probabilidad de chaparrones, acompañados por vientos constantes del sector sudoeste de entre 13 y 22 km/h.

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Hacia la noche, las condiciones tenderán a estabilizarse con una disminución gradual en la probabilidad de lluvias (0-10%) y una temperatura que descenderá hasta los 18°C bajo un cielo mayormente nublado.

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