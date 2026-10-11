Alerta por chaparrones por la tarde y máxima de 21°C para este domingo

Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado con vientos prácticamente en calma desde el sudoeste. Con el correr de las horas, la marca térmica irá en ascenso hasta alcanzar una máxima agradable de 21°C hacia el turno vespertino.

Sin embargo, el reporte oficial advierte por la posibilidad de precipitaciones aisladas durante la tarde. Se contempla entre un 10% y un 40% de probabilidad de chaparrones, acompañados por vientos constantes del sector sudoeste de entre 13 y 22 km/h.