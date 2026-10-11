Reabrieron el Museo Escolar de la Escuela Normal Sarmiento en San Juan

El acto contó con la participación de la secretaria de Cultura, Analía Vílchez; el subsecretario de Turismo, Juan Castañares; la directora de Patrimonio Cultural, Gladys González; y la rectora del establecimiento, Celina Maturano. Durante el encuentro, estudiantes de segundo año llevaron a cabo una intervención artística alusiva a la vocación educativa de Domingo Faustino Sarmiento, previa a la habilitación formal del recorrido museográfico.

Esta puesta en valor se sostiene sobre el proyecto provincial "Escuelas Monumento", coordinado por la Dirección de Patrimonio Cultural. La propuesta persigue una mirada integral sobre los edificios declarados patrimonio cultural, trascendiendo el resguardo edilicio para convertirlos en centros activos de aprendizaje e investigación histórica para docentes, alumnos y familias.