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Reabrieron el Museo Escolar de la Escuela Normal Sarmiento en San Juan

En el marco del Día Nacional del Patrimonio Cultural, el Gobierno provincial reabrió las instalaciones del museo en la Escuela Normal Superior Sarmiento.

En coincidencia con las conmemoraciones por el Día Nacional del Patrimonio Cultural, el Gobierno de San Juan concretó la reapertura oficial del Museo Escolar perteneciente a la Escuela Normal Superior Sarmiento. La actividad, articulada entre el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la cartera de Educación, busca rescatar el acervo histórico de la institución y estrechar el vínculo entre las aulas y la memoria sanjuanina.

El acto contó con la participación de la secretaria de Cultura, Analía Vílchez; el subsecretario de Turismo, Juan Castañares; la directora de Patrimonio Cultural, Gladys González; y la rectora del establecimiento, Celina Maturano. Durante el encuentro, estudiantes de segundo año llevaron a cabo una intervención artística alusiva a la vocación educativa de Domingo Faustino Sarmiento, previa a la habilitación formal del recorrido museográfico.

Esta puesta en valor se sostiene sobre el proyecto provincial "Escuelas Monumento", coordinado por la Dirección de Patrimonio Cultural. La propuesta persigue una mirada integral sobre los edificios declarados patrimonio cultural, trascendiendo el resguardo edilicio para convertirlos en centros activos de aprendizaje e investigación histórica para docentes, alumnos y familias.

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Con la recuperación de este espacio de memoria institucional, la provincia suma una herramienta pedagógica destinada a afianzar la identidad local y poner al alcance de las nuevas generaciones el patrimonio pedagógico que cimentó el desarrollo del sistema educativo en San Juan.

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