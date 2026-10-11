En coincidencia con las conmemoraciones por el Día Nacional del Patrimonio Cultural, el Gobierno de San Juan concretó la reapertura oficial del Museo Escolar perteneciente a la Escuela Normal Superior Sarmiento. La actividad, articulada entre el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la cartera de Educación, busca rescatar el acervo histórico de la institución y estrechar el vínculo entre las aulas y la memoria sanjuanina.
Reabrieron el Museo Escolar de la Escuela Normal Sarmiento en San Juan
En el marco del Día Nacional del Patrimonio Cultural, el Gobierno provincial reabrió las instalaciones del museo en la Escuela Normal Superior Sarmiento.