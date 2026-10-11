Música, ferias y la visita de Q'Lokura en la agenda cultural de San Juan

El evento principal de la jornada estará a cargo del grupo de cuarteto Q’Lokura, que se presentará a partir de las 22:00 hs en el Estadio San Juan del Bicentenario. La movida tropical y de cuarteto se extenderá hasta la madrugada con los shows de El Yeyo en la Sala del Sol (23:30 hs) y La Misa de Omega en Mala Club. Por su parte, quienes prefieren las melodías románticas contarán con el tributo a Los Iracundos por parte del grupo Remember en el Casino del Bono Park desde las 23:00 hs con entrada gratuita.

La tradición y el folclore también tendrán un lugar central desde el mediodía, con propuestas como el "Jachallerazo" en El Rancho del Camote en Rawson, la Peña de Raigal en el Hotel El Mendocino y las actuaciones en bodegones locales. Hacia la tarde, a partir de las 19:00 hs, Wampem Espacio de Arte en Rivadavia albergará un Patio Folclórico con clases abiertas, cantina y la presentación del Dúo Turica - Doncel junto a artistas locales.