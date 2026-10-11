La agenda cultural sanjuanina ofrece una nutrida cartelería para disfrutar de este domingo 11 de octubre, combinando espectáculos musicales masivos, actividades familiares al aire libre y paseos gastronómicos y artesanales en distintos puntos de la provincia.
Música, ferias y la visita de Q'Lokura en la agenda cultural de San Juan
La provincia de San Juan cierra la semana con un abanico de propuestas culturales que incluyen el esperado recital de Q'Lokura en el Estadio Bicentenario, festivales en los departamentos, peñas folclóricas y ferias de emprendedores especiales por el Día de la Madre.