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Música, ferias y la visita de Q'Lokura en la agenda cultural de San Juan

La provincia de San Juan cierra la semana con un abanico de propuestas culturales que incluyen el esperado recital de Q'Lokura en el Estadio Bicentenario, festivales en los departamentos, peñas folclóricas y ferias de emprendedores especiales por el Día de la Madre.

La agenda cultural sanjuanina ofrece una nutrida cartelería para disfrutar de este domingo 11 de octubre, combinando espectáculos musicales masivos, actividades familiares al aire libre y paseos gastronómicos y artesanales en distintos puntos de la provincia.

El evento principal de la jornada estará a cargo del grupo de cuarteto Q’Lokura, que se presentará a partir de las 22:00 hs en el Estadio San Juan del Bicentenario. La movida tropical y de cuarteto se extenderá hasta la madrugada con los shows de El Yeyo en la Sala del Sol (23:30 hs) y La Misa de Omega en Mala Club. Por su parte, quienes prefieren las melodías románticas contarán con el tributo a Los Iracundos por parte del grupo Remember en el Casino del Bono Park desde las 23:00 hs con entrada gratuita.

La tradición y el folclore también tendrán un lugar central desde el mediodía, con propuestas como el "Jachallerazo" en El Rancho del Camote en Rawson, la Peña de Raigal en el Hotel El Mendocino y las actuaciones en bodegones locales. Hacia la tarde, a partir de las 19:00 hs, Wampem Espacio de Arte en Rivadavia albergará un Patio Folclórico con clases abiertas, cantina y la presentación del Dúo Turica - Doncel junto a artistas locales.

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Finalmente, pensando en las compras anticipadas para el Día de la Madre, se desplegarán varias ferias de artesanos y emprendedores, destacándose la Feria del Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero (19:00 a 23:00 hs), la Feria Manija en la Plaza Ejército Argentino y la Fiesta del Vino y del Olivo en la Plaza de la Libertad de Pocito, ofreciendo degustaciones, talleres y música en vivo con acceso libre y gratuito.

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