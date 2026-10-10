Lali Espósito cumplió 35 años y recibió miles de mensajes

En la imagen, Lali aparece con un look informal, vestida de negro y con una gorra del mismo color, mientras sostiene un parlante. La postal refleja una escena espontánea y cotidiana, alejada de las producciones habituales de la cantante.

Además, Pedro eligió la canción “Viva el Sol”, de Jairo, para musicalizar la publicación y completar el romántico saludo dedicado a la artista en una fecha muy especial para ambos.

Por su parte, Lali también recurrió a sus redes sociales para compartir la felicidad que le genera cumplir un nuevo año de vida. La cantante publicó imágenes del look que eligió para celebrar sus 35 años y, mediante su canal de difusión, les hizo llegar un mensaje a sus seguidores para agradecerles por el amor y los saludos que recibió en una fecha tan especial.

"Gracias por el cariño virtual", escribió en su cuenta de Instagram la cantante, agradecida por los saludos recibidos.