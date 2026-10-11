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Milei le envió un mensaje de apoyo al papa León XIV por su salud

El presidente Javier Milei expresó sus mejores deseos al Santo Padre a través de sus redes sociales tras el anuncio de la intervención pulmonar a la que se someterá en Roma.

El presidente de la Nación, Javier Milei, envió este domingo un mensaje institucional de apoyo y afecto al papa León XIV, luego de que el sumo pontífice hiciera público que en los próximos días será operado en el Hospital Gemelli de Roma debido a la detección de un nódulo en un pulmón.

"Quiero hacerle llegar al Papa León XIV mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación", expresó el jefe de Estado a través de su cuenta oficial en la red social X. En la misma línea, agregó que el país permanece con la esperanza de que pronto continúe "guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan".

La comunicación de la Casa Rosada se suma a los múltiples respaldos recibidos por el Santo Padre tras la oratoria del Ángelus, donde confirmó que la patología fue detectada de forma temprana durante controles médicos de rutina y que la posterior internación abarcará aproximadamente una semana.

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El pronunciamiento del Presidente cobra un significado relevante en el marco de la agenda bilateral, dado que el Gobierno provincial y nacional ultiman detalles para recibir a León XIV del 8 al 11 de noviembre. El itinerario oficial mantiene en pie la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y la audiencia privada entre ambos mandatarios, junto con actividades masivas en Buenos Aires y Córdoba.

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