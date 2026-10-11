Milei le envió un mensaje de apoyo al papa León XIV por su salud

"Quiero hacerle llegar al Papa León XIV mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación", expresó el jefe de Estado a través de su cuenta oficial en la red social X. En la misma línea, agregó que el país permanece con la esperanza de que pronto continúe "guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan".

La comunicación de la Casa Rosada se suma a los múltiples respaldos recibidos por el Santo Padre tras la oratoria del Ángelus, donde confirmó que la patología fue detectada de forma temprana durante controles médicos de rutina y que la posterior internación abarcará aproximadamente una semana.