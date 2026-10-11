El presidente de la Nación, Javier Milei, envió este domingo un mensaje institucional de apoyo y afecto al papa León XIV, luego de que el sumo pontífice hiciera público que en los próximos días será operado en el Hospital Gemelli de Roma debido a la detección de un nódulo en un pulmón.
Milei le envió un mensaje de apoyo al papa León XIV por su salud
El presidente Javier Milei expresó sus mejores deseos al Santo Padre a través de sus redes sociales tras el anuncio de la intervención pulmonar a la que se someterá en Roma.