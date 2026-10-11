Un hombre murió este sábado luego de ingresar al recinto de un tigre en un parque de vida silvestre ubicado en el norte de Inglaterra. El animal lo atacó y, pese a la intervención de los equipos de emergencia, la víctima falleció en el lugar. Parte del episodio fue filmado por visitantes y las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales.
Horror en un zoológico en Inglaterra: un hombre murió tras entrar al recinto de un tigre
El ataque ocurrió en el Yorkshire Wildlife Park, donde los visitantes registraron el momento en videos que rápidamente se viralizaron en redes.