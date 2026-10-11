Horror en un zoológico en Inglaterra: un hombre murió tras entrar al recinto de un tigre

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, se escucharon varios disparos durante el operativo. Según trascendió, se habrían utilizado cartuchos de gas para alejar al felino y conducirlo hacia el interior del recinto. El animal no sufrió heridas y permaneció en su espacio.

Cerraron el parque tras el ataque

Tras el episodio, el Yorkshire Wildlife Park activó sus protocolos de emergencia y anunció que permanecerá cerrado al público durante este domingo. En un comunicado, la institución calificó lo sucedido como un incidente grave y sostuvo que la seguridad de los visitantes, el personal y los animales es una prioridad.

La Policía aclaró que no existe un riesgo general para quienes visitan el parque. Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando en el lugar para esclarecer las circunstancias del hecho.