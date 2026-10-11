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Horror en un zoológico en Inglaterra: un hombre murió tras entrar al recinto de un tigre

El ataque ocurrió en el Yorkshire Wildlife Park, donde los visitantes registraron el momento en videos que rápidamente se viralizaron en redes.

Un hombre murió este sábado luego de ingresar al recinto de un tigre en un parque de vida silvestre ubicado en el norte de Inglaterra. El animal lo atacó y, pese a la intervención de los equipos de emergencia, la víctima falleció en el lugar. Parte del episodio fue filmado por visitantes y las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:35 (hora local) en el Yorkshire Wildlife Park, ubicado cerca de Doncaster. Según informó la Policía de South Yorkshire, los servicios de emergencia acudieron con ambulancias, un helicóptero sanitario y un médico, pero no lograron salvar al hombre, cuya identidad no fue difundida oficialmente.

Los videos registrados por personas que se encontraban en el parque muestran al hombre dentro del recinto mientras el tigre se abalanza sobre él. Las imágenes también captan al animal derribándolo y sujetándolo con sus patas mientras el sujeto lo señala con el dedo mientras grita "stop".

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De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, se escucharon varios disparos durante el operativo. Según trascendió, se habrían utilizado cartuchos de gas para alejar al felino y conducirlo hacia el interior del recinto. El animal no sufrió heridas y permaneció en su espacio.

Cerraron el parque tras el ataque

Tras el episodio, el Yorkshire Wildlife Park activó sus protocolos de emergencia y anunció que permanecerá cerrado al público durante este domingo. En un comunicado, la institución calificó lo sucedido como un incidente grave y sostuvo que la seguridad de los visitantes, el personal y los animales es una prioridad.

La Policía aclaró que no existe un riesgo general para quienes visitan el parque. Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando en el lugar para esclarecer las circunstancias del hecho.

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