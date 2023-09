Que dijeron Zaira Nara y Marcelo Tinelli sobre los ex

"¿Está de novia Zaira?", le preguntó el conductor. "No, ¿vos, Marce?", quiso saber Zaira. "No, yo no, estoy soltero", dijo. "Yo igual", lanzó ella. Cris Vanadia, el conductor del programa de streaming, acotó que le habían preguntado a la influencer si volvería con su ex y ella medio que se desentendió del tema. Vanadia agregó que Tinelli había respondido el lunes que no volvería con ninguna de sus exes.

"No, es un tema superado, uno va para adelante", admitó Tinelli. "Yo a veces voy para atrás, como el auto", dijo entre risas Zaira."¿Y con el polista (por Facundo Pieres)?", disparó el presentador. La modelo movió la cabeza de lado a lado, pero no emitió palabra. "Se quedó callada. ¿No anda el micrófono?", preguntó divertido. "Acá nos abren y nos cierran el micrófono", se justificó Zaira. "Mentira", gritó uno en el estudio.