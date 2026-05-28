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El video de Zaira Nara y Paula Chaves juntas luego del duro enfrentamiento que las distanció

Paula Chaves y Zaira Nara volvieron a encontrarse cara a cara tras años en guerra por diferencias que fueron quebrantando el vínculo.

Parecía imposible, pero sucedió. Paula Chaves y Zaira Nara se mostraron juntas, abrazadas y sonrientes en un evento público, poniendo fin a años de enemistad mediática. Las imágenes circularon en redes y generaron repercusión inmediata.

El reencuentro ocurrió durante la inauguración de un local de Miniso en el shopping Dot, donde ambas modelos coincidieron rodeadas de flashes y cámaras. El momento fue registrado y publicado por Willy García Navarro, CEO de Multitalent, la agencia que representa a las dos. "Diosas mis amigas. Las quiero", escribió junto al video donde se las ve cómplices y distendidas.

El origen de la pelea nunca quedó del todo claro. Entre las versiones que circularon, se habló de un enojo vinculado a Facundo Pieres —exnovio de Paula que luego salió con Zaira— y también de la supuesta filtración de un mensaje privado de la China Suárez. Lo concreto es que durante un largo período se ignoraban por completo en los eventos, y el malestar de Chaves era evidente.

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El punto de inflexión llegó hace aproximadamente un mes, de la mano de una situación muy dolorosa para Paula: la muerte de Moro, el perro que la acompañó durante casi 16 años. Zaira decidió escribirle para acompañarla en ese momento, y ese gesto habría abierto la puerta a una conversación que tenían pendiente desde hacía tiempo.

La propia Chaves lo reconoció: "Un broche de oro. Las cosas se acomodan y viste que de repente te encontrás con personas cuando menos lo esperás". Y aunque admitió que todavía quedaba una charla más profunda por tener, fue optimista sobre el estado del vínculo: "Hubo un abrazo muy lindo y está todo bien".

Este nuevo video con Zaira confirma que ese reencuentro no fue un momento aislado sino el inicio de una reconciliación real.

¿Cómo fue el encuentro secreto de Paula Chaves y Zaira Nara con el que pusieron fin a años de conflicto?

Zaira Nara y Paula Chaves pusieron fin a su larga pelea mediática tras un encuentro que las propias protagonistas confirmaron en Intrusos. El acercamiento comenzó cuando Paula atravesó el dolor por la muerte de su perro Moro y Zaira decidió acompañarla con un gesto que abrió la puerta al reencuentro. "Se me pone la piel de gallina. Yo a Moro lo conozco, se lo regalaron estando en ShowMatch conmigo", reconoció la hermana de Wanda

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El cara a cara se dio de manera inesperada en un local de una diseñadora que ambas frecuentan. Zaira lo confirmó sin vueltas: "Es algo lindo para las dos, hay mucho cariño". Paula también habló del momento: "Nos cruzó el destino en un local, tuvimos la dicha de vernos en ese lugar donde hay una diseñadora que las dos queremos mucho y se dio".

Aunque prefirió no entrar en detalles sobre la conversación, Chaves fue clara sobre el estado actual del vínculo: "Está todo bien. No voy a dar muchos más detalles porque me voy a mantener en la postura de no hablar del tema". Sin anuncios grandilocuentes ni escándalos, las dos eligieron la discreción para sellar una tregua que parecía impensada.

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