Preocupación por Coti: atención psiquiátrica, medicación y dolor

"Te amamos Sofi. Yo liberal estoy con antidepresivos, que me recetó la psiquiatra. También estoy con psicólogo. Me mareo porque son muy fuertes los medicamentos. Estoy tratando de comer un poquito más porque no he tenido apetito", expresó Coti.

La correntina no especificó qué desencadenó su depresión, pero afirmó que está tratando de sanar. "Esto te recuerda cuan importante es la salud mental, tratarse, amarse, hacer terapia, que ayuda a salir de los dolorcitos que hay en la vida. Sos muy fuerte y no hay mal que dure 100 años", finalizó.