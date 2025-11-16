La vuelta de Oasis en River: los mejores momentos de un show inolvidable

El público presente se configuró como un mosaico de cuarentones y cincuentones que crecieron escuchando una canción perfecta como Wonderwall. No obstante, también se observó un grupo completamente nuevo de jóvenes e incluso adolescentes, denominados "las nuevas olas", que descubrieron a Oasis gracias a la difusión de la banda en plataformas como TikTok.

La consolidación de la banda en Argentina es un hecho de larga data. Su primera visita en 1998 fue en un Luna Park a tope, con siete mil fanático disfrutando este comienzo. Las visitas subsiguientes alcanzaron el estatus de supergrupo masivo. Su última actuación antes de la separación también fue en la cancha de River.

Al igual que ahora, en aquel último recital interpretaron Wonderwall, Supersonic, Don’t Look Back in Anger, Champagne Supernova y Live Forever. Es como si el tiempo no hubiera pasado, e incluso los peinados parecían inalterados.

Esta continuidad, que podría interpretarse como pereza artística, no es otra cosa que consolidación. El rock se apoya en una marca espléndida y la gente le firma un cheque en blanco a un género amoroso que va dando ciertas muestras de fatiga, y que probablemente ya lo haya dado todo. En otras palabras, no hay por qué andar haciendo tautologías con falso material nuevo. A juzgar por el tamaño de la gira 2025, Oasis volvió para la alegría del mundo entero. Más no se le puede pedir.