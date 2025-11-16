El duro momento de Alejandra Maglietti por el dramático incendio en Ezeiza

"Perdón, estoy todavía como muy afectada por todo lo que pasó. Vengo de una noche sin dormir, con mucha angustia por todo lo que se está viviendo”, continuó conmovida.
Y explicó sobre el incendio: “Fue terrible y todavía estoy recuperándome de estos momentos porque fue el trabajo de toda una vida que se perdió. Mi pareja es uno de los afectados, Plásticos Lago, no es donde se produjo la explosión. Son como 13 o 14 empresas que están afectadas. Son 3000 puestos de trabajo porque es una explosión que se llevó puesto prácticamente todo un polo industrial".
"Y realmente quiero destacar el trabajo de los bomberos que estuvieron toda la noche trabajando, del Municipio que también estuvo a disposición. Y bueno, ojalá que ayuden a que esto pueda salir adelante y se pueda solucionar de la mejor manera y lo más rápido posible", aseguró Alejandra Maglietti.
"Fue una catástrofe, algo sin precedentes que jamás ocurrió, una explosión y una situación que la verdad que no nos imaginamos nunca que íbamos a estar viendo una cosa así”, aseguró.
Sobre las causas del incendio, Maglietti explicó: "Especulaciones que no tienen asidero. Se habla de la logística de una empresa que se dedica a una empresa de agroquímicos. No empezó el fuego en Plásticos Lago, fue afectado nada más".
“Fueron momentos de mucha angustia toda la noche pensando sin saber qué era realmente lo que estaba pasando, sin poder estar, sin poder ir, con el teléfono nada más. Toda una noche de zozobra esperando ver qué era lo que ocurría, cómo terminaba y realmente fue catastrófico lo que pasó”, afirmó visiblmente afectada por la situación.