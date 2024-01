Paula Chaves reveló la charla con Zaira Nara que terminó con la amistad

Paula indicó que fue Zaira quien puso un "freno" entre ellas. "Ella en un momento se empezó a alejar de mí y fue ahí donde no me sentí cómoda. No voy a estar yo mendigando y remando una amistad cuando tal vez del otro lado siento un freno. Obviamente está el cariño, pero siempre queda que yo me alejé”, remarcó.

“Escucho que dicen cosas como ‘no superó al exnovio’ o Marianita Brey que dijo ‘no quiere que su amiga sea feliz’. Hay un montón de cosas que yo preferí no contar. Pasaron un montón de cosas que a mí me hicieron sentir incómoda”, siguió.

La protagonista de Misterio en la cabaña reveló que le advirtió a Zaira que el romance con Pieres las podía alejar: "Yo a ella le dije ‘esto indefectiblemente nos va a pasar’. Se lo avisé. Le dije ‘nos vamos a terminar separando y yo ahora no me estoy sintiendo cómoda por como vos estás reaccionando".

Al finalizar, Paula enfatizó que siempre puso toda su voluntad para no perderla. "Yo intenté un montón de tiempo y después yo decidí dar un paso al costado porque me estaba sintiendo incómoda. Ella estaba incómoda de compartir conmigo", concluyó.

La picante reacción de Paula Chaves ante la posibilidad de conducir La Peña de Morfi con Zaira Nara

Zaira Nara y Paula Chaves tenían una relación de estrecha amistad, pero todo se fue por la borda cuando la hermana de Wanda empezó a salir con Facundo Pieres, ex de la modelo. Desde entonces, el vínculo se quebró y no volvió a ser como antes.

En las últimas horas comenzó a circular que, tras la salida de Jey Mammon y Jésica Cirio, la próxima temporada de La Peña de Morfi en Telefe podría contar con la conducción de Diego Leuco, Paula Chaves y Zaira Nara.

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), la protagonista de Misterio en la Cabaña desmintió haber sido convocada para hacerse cargo de ese programa.

“Siempre hay rumores en esta temporada de que voy a tener un trabajo, pero a mí no me llamaron de nada. Yo tengo buena relación con Telefé y trabajé muchos años con ellos, pero no lo sé. No es por hacerme la misteriosa ni mucho menos, simplemente no recibí la propuesta”, sostuvo.

“El condimento que le pusieron a esta convocatoria para La Peña es que la conducción estaría a cargo de Diego Leuco, vos, Paula Chaves, y Zaira Nara. ¿Vos trabajarías con ella?”, quiso saber Paula Varela.

Para sorpresa de las panelistas de Socios del espectáculo, Chaves respondió: “Sí, obvio. Es trabajo. A mí me gusta trabajar en televisión, me siento cómoda, me divierte y, cómo te dije, es trabajo”.

De todos modos, la mujer de Pedro Alfonso advirtió que sería complejo asumir la conducción de La Peña por los compromisos que tienen por adelante con Misterio en la Cabaña. "No tengo problema en trabajar con nadie. Las veces que fui a cubrir La Peña por dos meses cuando Gerardo Rozín estaba mal, lo pasé bárbaro. Me divierte el programa, pero este año no sé porque tenemos gira con la obra y vamos a estar en Uruguay, Paraguay y el interior”, cerró.