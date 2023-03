Paula Chaves habló del cambió que tuvo tras la maternidad

"Siento mucho respeto por la niñez, ser mamá me hizo replantear el vínculo con mi mamá, ella me tuvo en otro momento de la vida, cuando tenía 20 años, y ahí entendí que ella no tenía todas las herramientas para ser mamá", reveló Pau, que es mamá de Olivia, Baltazar y Filipa.

Al ser consultada por el conductor sobre si hoy el vínculo con su mamá está en un buen momento, la figura admitió: "con mi mamá pasamos por todos los estados y pude entender muchas cosas, con el tiempo pude sanar", cerró.