Pampita celebró sus 48 años en la playa de Costa Mujeres

Para esta fecha tan especial, Pampita viajó con su grupo de amigos más cercanos y se hospedaron en un hotel de nivel y en la celebración no faltó nada: mesa larga, comida, tragos, música en vivo con un DJ y hasta un show de fuegos con antorchas. Incluso los presentes arrojaron al aire a la agasajada en un momento de total risas.

Los invitados lucieron de manera muy elegante y la modelo optó por un vestido al cuerpo con detalles en brillo plateado con el pelo suelto al viento.

El festejo comenzó con la luz del día y terminó de noche a orillas del mar, en un momento involvidable y de mucha armonía y diversión para todos los presentes.

Desde su cuenta en Instagram, Pampita fue compartiendo varias imágenes de lo que fue su gran festejo de cumpleaños. En el día de su cumpleaños, 17 de enero, su pareja Martín Pepa había sorprendido a la modelo con un romántico mensaje desde las redes: “Feliz cumple, reina”, fue la frase en color violeta acompañada por varios corazones que eligió el empresario y polista.