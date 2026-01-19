"
Pampita celebró sus 48 años en la playa de Costa Mujeres

Carolina Pampita Ardohain suele celebrar sus cumpleaños en plenas vacaciones de verano y este año no fue la excepción y organizó una gran fiesta en la playa.

La modelo recibió sus 48 años rodeada de su familia y amigos más cercanas en las exclusivas playas de Costa Mujeres, la cual se ambientó de manera especial para el evento.

Se armó una mesa donde predomibana el tono blanco en la arena donde celebró con su círculo más intimo su cumpleaños y estuvo acompañada de sus hijos y de su novio, Martín Pepa.

Para esta fecha tan especial, Pampita viajó con su grupo de amigos más cercanos y se hospedaron en un hotel de nivel y en la celebración no faltó nada: mesa larga, comida, tragos, música en vivo con un DJ y hasta un show de fuegos con antorchas. Incluso los presentes arrojaron al aire a la agasajada en un momento de total risas.

Los invitados lucieron de manera muy elegante y la modelo optó por un vestido al cuerpo con detalles en brillo plateado con el pelo suelto al viento.

El festejo comenzó con la luz del día y terminó de noche a orillas del mar, en un momento involvidable y de mucha armonía y diversión para todos los presentes.

Desde su cuenta en Instagram, Pampita fue compartiendo varias imágenes de lo que fue su gran festejo de cumpleaños. En el día de su cumpleaños, 17 de enero, su pareja Martín Pepa había sorprendido a la modelo con un romántico mensaje desde las redes: “Feliz cumple, reina”, fue la frase en color violeta acompañada por varios corazones que eligió el empresario y polista.

FUENTE: PrimiciasYa

