Nuevo round entre Wanda e Icardi: versiones cruzadas

En ese mismo mensaje, el delantero aseguró que le resulta “llamativo que se siga creyendo una versión que no está basada en los hechos” y desmintió de manera categórica cualquier tipo de reconciliación o diálogo con su ex, luego de que ella afirmara públicamente que habían vuelto a hablar. Lejos de dejar margen para interpretaciones, Icardi sentenció: “Nunca más voy a volver a tener ningún tipo de vínculo ni diálogo con esta persona ”.

A continuación, el jugador enumeró una serie de episodios que, según su versión, marcaron el quiebre definitivo del vínculo. Entre las acusaciones más fuertes, afirmó: “Fui denunciado falsamente por violencia de género ”, “ me sacaron de mis propias casas con denuncias falsas ” y “ estuve seis meses sin poder ver ni tener vínculo con mis hijas por decisiones que no correspondían ”, apuntando directamente contra el accionar judicial impulsado por su ex.

El descargo también incluyó denuncias sobre presuntos incumplimientos de órdenes judiciales y maniobras para impedir el contacto con las niñas. Según expresó, Wanda “no cumplió órdenes judiciales”, “retuvo a las nenas durante horas para evitar que tengan contacto conmigo” y “expuso públicamente a menores de edad, incluso hijos de mi pareja”, situaciones que “dañaron psicológicamente a las nenas” y que siguen alimentando un conflicto que parece no tener fin.