El picante intercambio sobre sus exparejas entre Wanda y Rusherking

Como era de esperar, Wanda Nara no pudo contenerse las ganas de consultarle acerca de la relación que tiene la mediática pareja. Y hasta le hizo una propuesta indecente.¿Qué opinás de la relación de tu ex con mi ex?.

Comenzó una nueva etapa en MasterChef Celebrity (Telefe) con la llegada del repechaje, una instancia clave que le permitirá a algunos participantes regresar a la competencia, mientras que otros harán su esperado debut. Entre las incorporaciones que más llamaron la atención estuvo la de Rusherking, el cantante y ex pareja de la China Suárez, que justamente está con Mauro Icardi.

Como era de esperar, Wanda Nara no pudo contenerse las ganas de consultrle acerca de la relación que tiene la mediática pareja. Y hasta le hizo una propuesta indecente.¿Qué opinas de la relación de tu ex con mi ex?, expresó sin dudarlo al acercarse a la cocina de del cantante. A lo que el artista comentó: “La verdad que para mí, yo estoy muy fuera de esa situación. Fue una relación que tuve y estuve hasta ahí nomas, vos después tenes otras cosas ahí.

Rápidamente,Nara recordó que le quedó una mudanza colgada de su separación y le preguntó: “¿Conocés Turquía? ¿Queres que vayamos juntos a buscar la mudanza?. Tras dudarlo, Rusherking comentó: Te acompaño si queres, te segundeo”.

Me encanta, sos re buen amigo… No sabes las carteras que tengo, igual creo que ni las quiero usar, las voy a vender. Carteras y ropa, me quedó mucha ropa… Bueno, si entras a la competencia vamos a seguir hablando porque tenemos mucho de que hablar, tenemos un viaje pendiente ”, expresó la conductora. Frente a cámara, el participante confesó: Yo no sé si estoy para ir a Turquía, re lejos, estoy para quedarme en Masterchef un rato”.

FUENTE: PrimiciasYa

