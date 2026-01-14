Comenzó una nueva etapa en MasterChef Celebrity (Telefe) con la llegada del repechaje, una instancia clave que le permitirá a algunos participantes regresar a la competencia, mientras que otros harán su esperado debut. Entre las incorporaciones que más llamaron la atención estuvo la de Rusherking, el cantante y ex pareja de la China Suárez, que justamente está con Mauro Icardi.
El picante intercambio sobre sus exparejas entre Wanda y Rusherking
Como era de esperar, Wanda Nara no pudo contenerse las ganas de consultarle acerca de la relación que tiene la mediática pareja. Y hasta le hizo una propuesta indecente. “¿Qué opinás de la relación de tu ex con mi ex?.