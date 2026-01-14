El picante intercambio sobre sus exparejas entre Wanda y Rusherking

Como era de esperar, Wanda Nara no pudo contenerse las ganas de consultrle acerca de la relación que tiene la mediática pareja. Y hasta le hizo una propuesta indecente. “¿Qué opinas de la relación de tu ex con mi ex?”, expresó sin dudarlo al acercarse a la cocina de del cantante. A lo que el artista comentó: “La verdad que para mí, yo estoy muy fuera de esa situación. Fue una relación que tuve y estuve hasta ahí nomas, vos después tenes otras cosas ahí”.

Rápidamente,Nara recordó que le quedó una mudanza colgada de su separación y le preguntó: “¿Conocés Turquía? ¿Queres que vayamos juntos a buscar la mudanza?”. Tras dudarlo, Rusherking comentó: “Te acompaño si queres, te segundeo”.