Norberto Marcos habló de su separación con Fátima Florez

"Estoy un poco anonadado de todas las cosas que se están diciendo, el 90 por ciento está alejado de la realidad. Simplemente es una separación como cualquier matrimonio en una crisis, decidimos distanciarnos", explicó.

"Acá no hubo ni terceros, ni estafas, ni nada. No nos estábamos llevando bien y decidimos separarnos un tiempo, nada más que eso", remarcó el empresario.

Y explicó: "Si bien discutimos más que nada por cosas de trabajo, se hace muy duro porque son muchos años juntos. Seguimos siendo muy buenos amigos y habland0. Compartimos la misma pasión, el mismo sueño y a veces se hace duro. Muchos años... (se quiebra)".

"Yo la sigo amando, por su puesto. Fue mutuo. Somos dos personas grandes, inteligentes y que nos queremos y a veces es mejor separarse que hacerse daño", dejó en claro Norberto Marcos.

Y profundizó sobre la distancia entre los dos: "Las separaciones nunca son fáciles. Me duelen las cosas que se dicen, no quería hablar por eso. Las cosas que se inventan no tienen sentido".

"La Visa de Fátima es de talento y la única que la puede revocar es Estados Unidos. Ella no me envió ninguna carta documento", recalcó el productor.

Y cerró: "A partir de mi infarto me emociono mucho y me cuesta mucho hablar. Hablo con Fátima todos los días, está todo perfecto".