Miles de fanáticos despiden en Avellaneda al Indio Solari

Cerca de las 11 de la mañana, la fila para ingresar al predio del polideportivo sobrepasaban las 45 cuadras y llegaba a la altura del centro de Avellaneda, en avenida Mitre al 700, cerca de la bajada del Puente Pueyrredón que conecta con la Ciudad de Buenos Aires.

Los organizadores del evento prevén que la despedida puede extenderse hasta mañana. Decenas de micros con seguidores provenientes de distintos puntos del país llegaron durante la madrugada para participar de la despedida del histórico referente del rock argentino.

Cómo será el operativo

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó el operativo especial que se desplegará este domingo para acompañar el velatorio público del Indio Solari en el Microestadio José María Gatica de Avellaneda, donde se espera una concurrencia masiva de fanáticos llegados desde distintos puntos del país.

Según detalló el funcionario, el acceso al predio estará habilitado por la avenida Mitre y la calle Darwin, mientras que el dispositivo de seguridad incluirá efectivos de la Policía bonaerense, grupos motorizados, personal de tránsito, equipos de emergencia y puestos sanitarios distribuidos a lo largo del recorrido previsto para los asistentes.

Además, las autoridades dispusieron la liberación de los peajes de la autopista Buenos Aires-La Plata entre las 6 y las 20 para facilitar el traslado de quienes viajen hacia Avellaneda. También recomendaron utilizar la estación Villa Domínico como una de las principales vías de acceso al homenaje.

Aunque evitó arriesgar una cifra de asistentes, Alonso sostuvo que la convocatoria será multitudinaria y llamó a la colaboración de los fanáticos. “Esto tiene que darse en un clima de convivencia, afecto, cuidado y respeto”, señaló, al tiempo que pidió comprensión a los vecinos de la zona por el movimiento excepcional que generará el evento.

El ministro destacó que las manifestaciones espontáneas realizadas en distintos puntos de la provincia tras conocerse la muerte del músico transcurrieron sin incidentes, un antecedente que alimenta las expectativas de que la despedida se desarrolle de manera ordenada.

El predio contará con sectores destinados a la permanencia y descanso de los asistentes, mientras que los organizadores insistieron en la importancia de respetar los corredores de circulación y mantener un flujo constante de ingreso para evitar aglomeraciones y permitir que la mayor cantidad posible de personas pueda participar del último adiós al histórico líder de Los Redondos.

Por su magnitud, la despedida podría convertirse en uno de los homenajes populares más convocantes de los últimos años en la Argentina.