Nicole Neumann dijo que Fabián Cubero "no la soltó" y Mica Viciconte la cruzó

“Nosotros veníamos con un ritmo y después ese ritmo cambió, pero sigo eligiendo el amor con Fabi y elijo todo. Yo los amo a todos por igual, somos todos familia y para mí es muy importante que Luca tenga a sus hermanas”, destacó la ganadora de la tercera temporada de MasterChef Celebrity.

En ese momento, la periodista quiso sabe sus sensaciones sobre las declaraciones de Nicole. “Ahí entro yo… No entendí si Fabi está conmigo porque no soltó o no cerró su historia con ella, pero la verdad es que yo te puedo hablar de mi relación con él”, empezó diciendo.

“Nosotros con Fabi formamos una familia al que le guste y al que no. Yo no estaría con alguien que esté tapando un agujero en la pared. A Fabi lo veo bien, no podría estar con alguien que no cerró una historia”, resaltó.

En esa misma entrevista, se refirió a la relación de pareja que lograron entablar. “Para mí es importante en la relación que nosotros tengamos un momento para nosotros solos, para conectar, para charlar, para tomarnos un vino, para mirarnos a los ojos. Eso fue un planteo que nos hicimos, eso está bueno y hace muy bien”, reveló.