La frase de Mica Viciconte, cansada de las internas con Nicole Neumann

Al tiempo que dejó en claro que lo que más le molesta es "la mentira" y, fiel a su estilo agregó picante: "Pero tendría que ir a ahorcar a todas, y no puedo. Voy presa. Entonces me tengo que quedar en el molde".

En tanto, sin pelos en la lengua, Poroto Cubero agregó filoso sobre la info que llega a los medios en torno a sus disputas legales con Nicole que "hay mucho amiguismo en el medio. Por ahí algunas panelistas son amigas de una parte y se pasan información... Por más que sea tu amiga, pedí pruebas, porque estás diciendo una mentira", dando a entender que es su ex quien filtra información parcial.

Por último, el exfutbolista reconoció que a pesar de tener un perfil más bajo y "no hablar demasiado" públicamente, llega un momento en el que "se habla tanto, hay tan injusticia y tantas cosas que se dicen que decís '¿por qué yo me tengo que comer que la gente vaya por la calle y me mire y piense que soy tal cosa si no lo soy?'”.

Fabián Cubero sorprendió al hablar del juicio con Nicole Neumann y puso una fecha límite

Mica Viciconte y Fabián Cubero hablaron ante las cámaras de Intrusos, América Tv, sobre algunos rumores que hablaban de una crisis entre los y también el ex futbolista se refirió al conflicto judicial con su ex pareja, Nicole Neumann.

"Estamos muy bien", dijo la ex Combate ante la consulta de algunos rumores de crisis que surgieron. Y remarcó: "Estamos parando en lo de mi hermana bastantes días, hay una sola habitación, no hay otra".

Y ante estos trascendidos de crisis, agregó entre risas: "Igual nos separaron 20 veces y también me inventaron 20 embarazos, así que todo puede pasar. Y el que fue real no lo sabían, se enteraron después". "Crisis como crisis no tuvimos, peleas normales si", afirmó Viciconte. Y explicó por qué no se los ve a los dos juntos en la casa que están construyendo: "Ella puede ir a un horario a la casa y yo en otro", sostuvo Poroto.

Y en cuanto a la guerra en la Justicia con Nicole Neumann, madre de sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, el ex futbolista se mostró confiado en que en febrero, cuando finalice la feria judicial, se acelerará todo.

"Eso está todo encaminado, hay feria pero cuando empiece febrero a lo habitual empezaremos con las presentaciones que hay que hacer. Estoy tranquilo, pero la situación está igual. Esperemos que haya acuerdo. Ahora en febrero van a mejorar las cosas", se mostró esperanzado Fabián Cubero.

Y consultado sobre la relación de sus hijas con la madre, Cubero explicó: "Ese es un tema privado que prefiero no hablarlo". Y Mica Viciconte cerró: "Para mí depende mucho de la Justicia, siempre digo que lamentablemente la Justicia en este país es lenta y hay veces que hay que tener mucha paciencia. Hay que esperar".