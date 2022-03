Nazarena Vélez habló el amenazante mensaje de Jorge Rial

En sus años de ascenso en el mundo del espectáculo, Nazarena reveló que las cosas no eran fáciles con Rial: “Tengo una relación de amor-odio con Jorge”, comenzó.

“Nunca salí con Rial. Me ha ayudado muchísimo pero tiene eso de tenerle miedo”, comenzó diciendo y agregó: “Una vez me llamó y me dijo: '¿Vos medís?', 1.73 le contesté, 'Bueno, te estoy preparando el cajón', me dijo”.

Entonces, la rubia que supo ser por muy polémica en sus arranques, afirmó sobre el conductor: “Tiene una cosa mafiosa que él mismo se declara como un mercenario”.