Nazarena Vélez confesó por qué se separó de Daniel Agostini

"En las parejas en general tiene que haber una compatibilidad, si hay pensamientos distintos, empiezan a flaquear", dijo Daniel, sin profundizar. Acto seguido, la panelista habló sin filtros de la ruptura.

Nazarena Vélez: -Daniel los quiere a todos, con todos se lleva bien, pero a mí me odia. Me va a odiar hasta el día de su muerte. Creo que él está seguro de que yo lo cagué.

Ángel de Brito: -¿Ese es el motivo de la separación?

Yanina Latorre: -¿Lo cagaste?

Ángel: -¿Con quién le metiste los cuernos a Agostini?

Nazarena: -Yo ya estaba separada. Él último año con Daniel estábamos por el Chino, porque había mucho amor...

Yanina: -Entonces ¿lo cagaste mientras convivías?

Nazarena: -No, no lo cagué nunca. Pero sí me inflé las pelotas y me fui a trabajar. Empecé a trabajar con Gerardo (Sofovich), empecé a hacer las tapas de Paparazzi. A él no le gustó.

Marcela Feudale: -¿Vos habías dejado de trabajar en algún momento?

Nazarena Vélez: -Sí. Sí.

Fernanda Iglesias: -Él era muy machista. De hecho, una vez dio una nota en Clarín y el título era: "Soy muy machista".

Nazarena: -Ay, gracias, Fernanda, me sacaste la presión de tener que decirlo yo... Sí, no le gustaba que yo trabaje.

Ángel: -¿Con quién sospechaba que lo engañaste?

Nazarena: -Lo juro por mis tres hijos, yo no lo cagué nunca. Sí, al tiempito, como yo estaba muy desgastada arranqué a salir… Yo lo amé mucho a Daniel.

Ángel: -¿No te arrepentiste de no cagarlo? ¿Por qué él te habrá metido…?

Nazarena: -Yo creo que no. Creo que nunca me cagó.

Ángel: -¿Y por qué se separaron?

Nazarena: -Por lo que dijo (Fernanda). Ay, me va a odiar ahora, le va a decir al Chyno "tu vieja estuvo boqueando otra vez".

Ángel: -¿Fue por los celos?

Nazarena: -Sí, era muy celoso y no le gustaba que trabaje. Él quería que la mujer se quede adentro de la casa.