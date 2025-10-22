Nancy Pazos iniciará acciones legales contra Mariana Brey: "Voy por todo"

A pesar de continuar trabajando juntas en el ciclo que conduce Georgina Barbarossa, la periodista dijo que no dará brazo a torcer en la denuncia: "Nunca me pidió disculpas. Y me acusó de un delito. Es grave."

A su vez, explicó que inició la denuncia para marcar un precedente en la comunicación: "Me parece que le viene bien a ella y a todos los que son comunicadores: no se puede agraviar de esa manera a una persona. Dejaron de hablar de espectáculo y están hablando de política. Bueno, tiene un peso. Yo soy una periodista de política hace 38 años. A mí no me pueden decir gratuitamente golpista. Porque si hay algo que tengo yo es compromiso con la democracia."

Sobre si sentía enseñamiento con su colega a razón de sus declaraciones al aire: "Ignorancia, básicamente, porque si no lo fuera entendería que tienen valor las palabras. Aparte vos fijate su manera de discutir. El otro día se lo dijo (Pablo) Duggan y tiene toda la razón. Ella habla fuerte y dice siempre lo mismo cinco veces. Es su sistema."

Además, adelantó que iría hasta las últimas instancias con su denuncia: "No, no, me va a tener que pedir disculpas en Tribunales y después le voy a hacer juicio civil para sacarle plata. Voy por todo."