Muerte de Maradona: el peritaje que podría dar un giro en la causa

El peritaje fue solicitado por el abogado del acusado Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, dos de los ocho imputados por la muerte del Diez a los 60 años, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

Los fiscales del caso emitieron un comunicado cuestionado este peritaje que se hizo en sólo 72 horas, indicaron en el ciclo Intrusos, América Tv.

Mario Baudry cuestionó con dureza el nuevo peritaje

Mario Baudry, abogado de Verónica Ojeda en la causa que investiga la muerte de Diego Maradona, cuestionó este nuevo peritaje impulsado por las defensas de Luque y Cosachov, ex neurocirujano y psiquiatra del astro, respectivamente.

"El escrito que hizo el payaso del perito y lo digo así porque la causa Maradona tiene 50 cuerpos y no hay forma que en tres días vos puedas leer todo, no revisó la causa", indicó el letrado.

"Él resalta paro cardíaco en negro y no dice edema de pulmón. La Justicia no lo va a aceptar. Dice que la ambulancia tardó tres minutos y los registros dicen que no. No tardó eso, tardó mucho más y también se tardó en llamar a la ambulancia", fundamentó Baudry.

Y continuó: "El perito fija la hora de muerte de Diego cosa que está en discusión en el expediente, en qué momento falleció Diego. No se produce un edema de pulmón en diez minutos, es un un proceso largo y lleva varios días".

"Otra cosa que dice grave, a efectos de anular la causa, es que cambiaron las muestras de orina, que no coinciden las del examen toxicológico que le hicieron a Diego con las que se peritaron", puntualizó el abogado y pareja de Verónica Ojeda.