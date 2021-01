"Muches tienen una obsesión con la entrepierna de las mujeres trans"

Luego agregó: “Para todes les interesades, les cuento, se llama truquin o trucar. Y si, puede ser doloroso. Las mujeres trans lo hacemos por legitima defensa, si no cumplimos con los estandares cis-normativos de la femineidad, somos castigadas. ¡Tenemos que empezar a generar mejores maneras de pensar y actuar el genero!”.

La actriz, que se encuentra haciendo temporada en Villa Carlos Paz junto a Flavio Mendoza, dejó en claro que el mejor cuerpo no es aquel que se ve en las revistas, sino el de las personas que viven gozando, sintiendo y tomando decisiones que no dependan de la mirada ajena.

“Lo importante es que si queremos un mundo mas amoroso y empatico, trabajemos para que la multiplicidad (y no la homogeneidad) del cuerpos sea lo asumido como norma”, concluyó.

A mediados de 2020, en una entrevista con la revista Gente, Flor se animó a contar por qué jamás se operó. Sus palabras fueron contundentes: “En ningún momento se puso en duda: a mí no me interesa ser mujer. Me hubiera operado si fuera así. Soy una mamá travesti y lo digo con orgullo. Ahora tengo una voz y tienen que respetarme. Estoy orgullosa de ser una travesti argentina. Mi condición me dio todo: soy querida, pude construir una profesión y nunca me faltó trabajo”.

Con los años logró hacerse fuerte y enfrentar a quienes querían pisotearla o burlarse de ella, pero en sus inicios la pasó muy mal. “Me daba vergüenza cuando me ofendían. Sufrí, aprendí y hoy puedo transmitírselo a mis hijos. Hoy siento que no es suficiente con estar en los medios: Tengo que hablar de mi colectiva. Reclamar por el cupo laboral trans, pedir que dejen de matarnos y que la gente se ponga en nuestro lugar”, precisó.

Fuente: TN