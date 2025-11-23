Morena Rial compartió una escandalosa foto desde la cárcel

En la postal que la mediática resposteó se la puede ver con una amiga sosteniendo al que sería su hijo menor, y un mensaje: “Los amo”.

Hace poco, a Morena se le otorgó el beneficio de tener teléfono celular en el penal, sin embargo esta acción podría retroceder su situación y poner en riesgo el logro de su abogado.

Morena Rial

Por qué sigue presa Morena Rial

Morena Rial permanece detenida en la Unidad 51 de Magdalena, donde cumple prisión preventiva mientras avanza la causa que la tiene imputada por robo agravado por efracción y escalada, dentro de una modalidad conocida como “escruche”. Según la Justicia, esta figura corresponde a irrumpir en viviendas desocupadas para sustraer objetos de valor, como computadoras, joyas u otros bienes.

El delito que se le imputa a Morena se remonta a enero de 2025 y está bajo la investigación de la Fiscalía de San Isidro. De acuerdo con la investigación, se sospecha que la influencer habría actuado como parte de una banda, cumpliendo el rol de chofer del vehículo usado durante el hecho e interviniendo como “campana” mientras sus cómplices entraban a la vivienda.

Incluso se menciona que durante el robo “mantuvo comunicaciones telefónicas con los delincuentes dentro de la vivienda, apoyando la acción delictiva”. En aquel episodio, también se habría cortado el suministro eléctrico de la casa para facilitar el ingreso mediante una ventana forzada en una propiedad de Villa Adelina. La joven fue detenida con testigos presentes y con grabaciones de cámaras de seguridad que la ubicaron en un hotel luego del hecho.

En febrero de 2025, Morena había logrado su excarcelación, pero el alivio duró poco. En septiembre volvió a ser detenida por incumplir varias de las condiciones que debía respetar para seguir en libertad. Entre ellas, no iniciar tratamiento psicológico, no presentarse en las comparecencias obligatorias y no acreditar medios de subsistencia. Ante estas faltas, la jueza a cargo determinó riesgo de fuga y dispuso su prisión preventiva hasta que avance la causa.

Así es que la joven permanece alojada en un pabellón junto a otras internas procesadas por delitos graves, donde habría atravesado episodios de tensión emocional. Según trascendió, durante los primeros días Morena sufrió “una crisis nerviosa en la cárcel debido a la situación difícil que atraviesa”, lo que habría preocupado a su entorno cercano.

El robo agravado que se le imputa prevé penas que pueden ir de tres a diez años de prisión, y el procesamiento en banda y en lugar poblado agrava aún más el panorama judicial de la joven. Con el rechazo al arresto domiciliario, Morena deberá seguir esperando tras las rejas el avance del expediente y las decisiones que tome la Justicia.