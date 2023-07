More Rial reveló qué preguntas hace su hijo sobre Jorge Rial

"Y le digo, 'Fran, no sé dónde está tu Tata'. Y él me dice 'ah, bueno mami, ¿no me quiere ver más?'", agregó Morena.

Y remarcó al respecto: "Yo no tengo drama de que Jorge lo vea (al pequeño) pero a mí nunca me llegó un mensaje diciendo '¿lo puedo buscar?'".

"No estoy esperando que me llegue de él. Tiene 48 mil secuaces. Desde el estúpido del asistente hasta el abogado", se sinceró sobre la nula comunicación con su papá.

Y cerró: "Yo a él lo tengo bloqueado. Con mi papá no tendría comunicación directa pero al chico no se lo voy a negar. Es el abuelo, no soy mala".