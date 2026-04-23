La salud de Mirtha Legrand volvió a encender las alarmas en el mundo del espectáculo. Luego de una nueva ausencia en las grabaciones de La Noche de Mirtha (El Trece), crecieron las versiones sobre el verdadero motivo detrás de su faltazo y en LAM (América TV) dieron detalles de cómo atraviesa este momento la diva.
Mirtha Legrand no grabará su programa y se conocieron los motivos
Luego de una nueva ausencia en las grabaciones de La Noche de Mirtha (El Trece), crecieron las versiones sobre la salud de Mirtha Legrand.