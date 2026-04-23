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Mirtha Legrand no grabará su programa y se conocieron los motivos

Luego de una nueva ausencia en las grabaciones de La Noche de Mirtha (El Trece), crecieron las versiones sobre la salud de Mirtha Legrand.

La salud de Mirtha Legrand volvió a encender las alarmas en el mundo del espectáculo. Luego de una nueva ausencia en las grabaciones de La Noche de Mirtha (El Trece), crecieron las versiones sobre el verdadero motivo detrás de su faltazo y en LAM (América TV) dieron detalles de cómo atraviesa este momento la diva.

En un primer momento, desde su entorno habían explicado que La Chiqui no se presentó por una “fuerte gripe”. Sin embargo, al pasar los días y no concretarse su regreso a la pantalla, comenzaron a circular rumores de que su cuadro sería más delicado de lo que se informó en un comienzo.

Quienes se refirieron al tema fueron Ángel de Brito y Laura Ubfal, donde contaron que Mirtha todavía no recibió el alta médica para retomar sus compromisos laborales. “Los médicos le dieron 7 días de reposo”, señaló el conductor, mientras que Ubfal sumó un dato clave sobre la incertidumbre que reina en la producción del ciclo.

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“Pasa que los médicos no le dieron el alta, el famoso permiso para grabar. Entonces, toda la producción está preparando, pero no dan a conocer la mesaza porque no se sabe si lo va a conducir Juana”, explicó la periodista.

Además, detallaron que la preocupación de los profesionales estaría puesta en sus vías respiratorias, ya que la conductora todavía arrastraría tos y no querrían exponerla a las bajas temperaturas del estudio ni al aire acondicionado.

Lo cierto es que PrimiciasYa habló con Mirtha Legrand y la diva se refirió por primera vez sobre su estado de salud: "Sigo unos días más de reposo. Estoy bien, con un poco de tos, disfónica. Quiero volver, pero tengo que seguir cuidándome".

Por estas horas, mientras Mirtha continúa con reposo, todo indica que Juana Viale volvería a ponerse al frente del programa hasta que su abuela esté completamente recuperada y en condiciones de regresar a su histórica mesa.

FUENTE: PrimiciaYa

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