Así quedó la explosiva placa de nominados de Gran Hermano

El camino hacia la eliminación tendrá escalas clave: el jueves 23 se llevará a cabo la tradicional cena de nominados, instancia en la que algunos participantes podrían salir de la placa, modificando el tablero de cara a la gala final. Todo se definirá el lunes 27 de abril, cuando uno de ellos deje definitivamente la casa, en una noche que se anticipa cargada de tensión y sorpresas.

Cómo votó la casa de Gran Hermano

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una nueva y picante gala de nominación, en la que cada participante pasó por el confesionario y dejó en claro su estrategia de cara a una semana clave dentro del juego.

La primera en votar fue Grecia Colmenares, que le dio 2 votos a Zilli y 1 a Daniela. “El día que llegué acá dijo algo en contra de una compañera de trabajo que es una excelente actriz que es muy famosa y brilla muchísimo ”, apuntó contra su compañera, a quien llamó erróneamente “Zuli”. Luego fue el turno de Danelik Galazán, que nominó con 2 votos a Manuel y 1 a Lolo.

Yanina Zilli, que contaba con un beneficio especial otorgado por Martín Rodríguez, utilizó la modalidad 3, 2 y 1: le dio 3 votos a Yipio, 2 a Daniela y 1 a Titi. Más tarde, Jennifer “Pincoya” Torres apuntó contra Brian (2) y Eduardo (1), y fue contundente: “Se vive quejando de que no hay comida y sí hay. Si tanto se queja, que se vaya a su casa”.

Por su parte, Manuel hizo uso de la nominación espontánea y repartió 3 votos a Eduardo y 2 a Zunino. Además, explicó que, en paralelo, decidió otorgarle inmunidad a Emanuel Di Gioia para no dividir votos en la placa. Solange Abraham votó con 2 a Zunino y 1 a Zilli, y aseguró que quiere que la “apoyen como villana”.

En la continuidad de la gala, Yisela “Yipio” Pintos nominó con 2 a Zunino y 1 a Danelik. Daniela De Lucía le dio 2 votos a Eduardo y 1 a Brian, y dejó en claro su postura: “quiere una placa fuerte” y no le teme a enfrentarse con ninguno. Luana Fernández eligió a Yipio (2) y Daniela (1), mientras que Franco Zunino votó a Yipio (2) y Juanicar (1).

Juan “Juanicar” Caruso, a su turno, nominó con 2 a Zunino y 1 a Danelik. Eduardo Carrera repartió sus votos entre Daniela (2) y Titi (1), y Lolo Poggio hizo lo propio con Zunino (2) y Danelik (1). Titi Tcherkaski cerró la ronda con 2 votos para Grecia y 1 para Zunino.

No todos participaron de la votación: Emanuel y Nazareno contaban con inmunidad, al igual que Tamara por haber sido fulminada. Tampoco votó Brian, quien perdió su fulminante contra Pincoya.

Con todos los votos contabilizados, la placa final quedó conformada por Tamara (fulminada), Solange (nominada previamente), Zunino (11 votos), Yipio (7), Eduardo (6), Daniela (6), Zilli (3), Danelik (3), Brian (3), Manuel (2), Titi (2), Grecia (2), Lolo (1) y Juanicar (1). Una placa amplia y cargada que anticipa una semana de máxima tensión dentro de la casa.