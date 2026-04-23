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Violenta entradera en Rivadavia: cae uno de los implicados

El robo ocurrió en el barrio Altos de Rivadavia. Luego de una persecución se logró la detención en el interior del barrio Gendarmería donde se recuperaron elementos sustraídos y un arma blanca.

Un hombre de 34 años fue detenido acusado de robo agravado por el uso de arma blanca, luego de haber ingresado por la fuerza a una vivienda del barrio Altos de Rivadavia. El hecho se registró en la intersección de Ituzaingó y Pie de Palo, donde, según testigos, actuaron dos sujetos: uno con campera azul y otro con campera roja tipo alta montaña.

Luego del alerta a los efectivos policiales iniciaron un operativo de búsqueda que permitió localizar a un sospechoso en la zona de Punta de Rieles y callejón Gómez. Al advertir la presencia policial, el individuo intentó darse a la fuga, pero fue finalmente aprehendido en calle Sancasani, en el barrio Gendarmería, en el marco de un operativo cerrojo llevado adelante por la Base Motorizada CESAP.

El detenido es del barrio Valle Grande

El detenido fue identificado como Castro, de 34 años, con domicilio en el barrio Valle Grande. En tanto, el segundo implicado no fue localizado hasta el momento.

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Personal policial entrevistó a la damnificada, quien manifestó que personas desconocidas violentaron la reja y la puerta de su vivienda para ingresar. Durante el rastrillaje en un descampado cercano, los efectivos encontraron una mochila marrón sustraída a la víctima, una campera azul y un cuchillo de fabricación casera, elementos que quedaron secuestrados como parte de la causa.

En el lugar intervino el fiscal Mariano Teja, quien dispuso la detención del acusado a disposición del Fuero de Flagrancia por el delito de robo agravado. Por su parte, la División Criminalística realizó las pericias correspondientes.

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