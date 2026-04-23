Violenta entradera en Rivadavia: cae uno de los implicados

Luego del alerta a los efectivos policiales iniciaron un operativo de búsqueda que permitió localizar a un sospechoso en la zona de Punta de Rieles y callejón Gómez. Al advertir la presencia policial, el individuo intentó darse a la fuga, pero fue finalmente aprehendido en calle Sancasani, en el barrio Gendarmería, en el marco de un operativo cerrojo llevado adelante por la Base Motorizada CESAP.

El detenido es del barrio Valle Grande

El detenido fue identificado como Castro, de 34 años, con domicilio en el barrio Valle Grande. En tanto, el segundo implicado no fue localizado hasta el momento.