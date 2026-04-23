Un hombre de 34 años fue detenido acusado de robo agravado por el uso de arma blanca, luego de haber ingresado por la fuerza a una vivienda del barrio Altos de Rivadavia. El hecho se registró en la intersección de Ituzaingó y Pie de Palo, donde, según testigos, actuaron dos sujetos: uno con campera azul y otro con campera roja tipo alta montaña.
Violenta entradera en Rivadavia: cae uno de los implicados
El robo ocurrió en el barrio Altos de Rivadavia. Luego de una persecución se logró la detención en el interior del barrio Gendarmería donde se recuperaron elementos sustraídos y un arma blanca.