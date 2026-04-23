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Realizaron mejoras en la Unidad Rural N°4 para fortalecer la seguridad en Sarmiento

La Unidad Policía Rural N°4 cumple un rol clave en el territorio, trabajando junto a los productores en la prevención del delito, el resguardo de la producción y el cuidado del entorno.

El secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado, encabezó el acto de refuncionalización de la Unidad Policía Rural N°4 en San Carlos, departamento Sarmiento, junto al intendente de Sarmiento, Alfredo Castro; y el jefe de Policía, NéstorÁlvarez. La actividad incluyó la firma protocolar de un comodato entre el Ejecutivo Provincial y el Municipio, con el objetivo de consolidar un espacio renovado que mejore la operatividad y acerque soluciones concretas a la comunidad rural.

La puesta en valor del edificio permite optimizar las condiciones laborales del personal policial, dotándolo de mejores espacios para el desarrollo de sus tareas diarias. Esta intervención impacta directamente en la calidad del servicio que se brinda a productores, trabajadores y familias de la zona, fortaleciendo la prevención, el acompañamiento y la protección del entorno productivo y natural.

En ese marco, se concretó la firma del comodato con el municipio de Sarmiento, un paso que refleja el trabajo articulado entre instituciones para garantizar presencia territorial y respuestas más ágiles. La nueva sede permitirá acortar distancias y mejorar la capacidad operativa de la unidad, en una zona donde la cercanía del Estado resulta fundamental.

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Durante el acto también se realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa que deja testimonio de la refuncionalización. Además, se reconoció a quienes acompañaron el proceso de transformación con la entrega de certificados a colaboradores de la comunidad.

La palabra de las autoridades

El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, hizo uso de la palabra y comentó que "agradezco principalmente la predisposición de que juntos podemos seguir construyendo seguridad, esto es respuesta del Estado en cada rincón de la provincia". "Estamos combatiendo un flagelo importante como el narcotráfico, este es un punto estratégico para trabajar contra esto y tambien por la cercanía con Mendoza" cerró Delgado.

A su vez, el intendente de Sarmiento, Alfredo Castro, agregó que "llegó el tan anhelado día a los habitantes de San Carlos, fortalecemos la seguridad gracias al trabajo articulado tal como lo pide el gobernador Marcelo Orrego". "A través de esta unidad y los efectivos, se brindará seguridad a los vecinos, no solo en lo rural, sino en delitos que puedan presentarse" concluyó.

Finalmente, el Jefe de Policía, Néstor Álvarez, remarcó "el propósito es claro, el estado redobla su presencia junto a productores y trabajadores rurales, muchas veces personas se creen olvidados por su lejanía, pero gracias a la policia permanecen cercanos". "Damos un paso más, no solo en infraestructura sino estratégicamente de estar cercano a los vecinos, acá hay compromiso silencioso pero firme, seguir construyendo una provincia mas justa en este caso en Sarmiento" finalizó.

La Unidad Policía Rural N°4 cumple un rol clave en el territorio, trabajando junto a los productores en la prevención del delito, el resguardo de la producción y el cuidado del entorno. La renovación de este espacio representa un paso más en la construcción de una seguridad cercana, con presencia activa y en articulación permanente con la comunidad.

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