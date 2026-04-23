Realizaron mejoras en la Unidad Rural N°4 para fortalecer la seguridad en Sarmiento

Durante el acto también se realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa que deja testimonio de la refuncionalización. Además, se reconoció a quienes acompañaron el proceso de transformación con la entrega de certificados a colaboradores de la comunidad.

La palabra de las autoridades

El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, hizo uso de la palabra y comentó que "agradezco principalmente la predisposición de que juntos podemos seguir construyendo seguridad, esto es respuesta del Estado en cada rincón de la provincia". "Estamos combatiendo un flagelo importante como el narcotráfico, este es un punto estratégico para trabajar contra esto y tambien por la cercanía con Mendoza" cerró Delgado.

A su vez, el intendente de Sarmiento, Alfredo Castro, agregó que "llegó el tan anhelado día a los habitantes de San Carlos, fortalecemos la seguridad gracias al trabajo articulado tal como lo pide el gobernador Marcelo Orrego". "A través de esta unidad y los efectivos, se brindará seguridad a los vecinos, no solo en lo rural, sino en delitos que puedan presentarse" concluyó.

Finalmente, el Jefe de Policía, Néstor Álvarez, remarcó "el propósito es claro, el estado redobla su presencia junto a productores y trabajadores rurales, muchas veces personas se creen olvidados por su lejanía, pero gracias a la policia permanecen cercanos". "Damos un paso más, no solo en infraestructura sino estratégicamente de estar cercano a los vecinos, acá hay compromiso silencioso pero firme, seguir construyendo una provincia mas justa en este caso en Sarmiento" finalizó.

La Unidad Policía Rural N°4 cumple un rol clave en el territorio, trabajando junto a los productores en la prevención del delito, el resguardo de la producción y el cuidado del entorno. La renovación de este espacio representa un paso más en la construcción de una seguridad cercana, con presencia activa y en articulación permanente con la comunidad.