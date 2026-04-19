Netflix apuesta por la nostalgia con una nueva versión de La casa de la pradera, el clásico basado en los libros de Laura Ingalls Wilder, que regresa con una adaptación renovada y elenco completamente nuevo. La plataforma lanzó el primer adelanto este jueves 13 de abril.
¿Cuándo se estrena La casa de la pradera? Netflix presentó a la nueva familia Ingalls con un adelanto impactante
La plataforma presentó las primeras imágenes de la familia Ingalls. Todos los detalles del regreso de La casa de la pradera y su fecha confirmada.