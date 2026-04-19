¿Cuándo se estrena La casa de la pradera? Netflix presentó a la nueva familia Ingalls con un adelanto impactante

La historia retoma el espíritu original y sigue a la familia Ingalls en su búsqueda de una vida distinta, lejos de todo lo conocido. Según adelantó la propia plataforma: "Dejaron atrás todo lo que conocían para empezar una nueva vida en la pradera. Acompaña a la familia Ingalls en su camino por descubrir el verdadero significado de la palabra hogar".

Esta nueva producción está a cargo de Rebecca Sonnenshine, quien lidera el proyecto como creadora y busca darle una mirada actual a un relato que marcó a generaciones. El desafío no es menor: actualizar una historia profundamente ligada a la tradición sin perder su esencia.