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¿Cuándo se estrena La casa de la pradera? Netflix presentó a la nueva familia Ingalls con un adelanto impactante

La plataforma presentó las primeras imágenes de la familia Ingalls. Todos los detalles del regreso de La casa de la pradera y su fecha confirmada.

Netflix apuesta por la nostalgia con una nueva versión de La casa de la pradera, el clásico basado en los libros de Laura Ingalls Wilder, que regresa con una adaptación renovada y elenco completamente nuevo. La plataforma lanzó el primer adelanto este jueves 13 de abril.

La historia retoma el espíritu original y sigue a la familia Ingalls en su búsqueda de una vida distinta, lejos de todo lo conocido. Según adelantó la propia plataforma: "Dejaron atrás todo lo que conocían para empezar una nueva vida en la pradera. Acompaña a la familia Ingalls en su camino por descubrir el verdadero significado de la palabra hogar".

Esta nueva producción está a cargo de Rebecca Sonnenshine, quien lidera el proyecto como creadora y busca darle una mirada actual a un relato que marcó a generaciones. El desafío no es menor: actualizar una historia profundamente ligada a la tradición sin perder su esencia.

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El elenco elegido para esta versión está encabezado por Alice Halsey en el papel de Laura Ingalls, junto a Luke Bracey como Charles Ingalls, Crosby Fitzgerald como Caroline Ingalls y Skywalker Hughes en la piel de Mary Ingalls. Esta serie se estrenará el próximo jueves 9 de julio.

El regreso de esta historia inevitablemente remite a su versión original, emitida por la cadena NBC entre 1974 y 1983, que se convirtió en un fenómeno televisivo tras el éxito de una película previa estrenada en 1973. Aquella adaptación logró consolidarse como un clásico de la televisión estadounidense, dejando una huella que ahora Netflix busca reinterpretar para nuevas audiencias.

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