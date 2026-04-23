Por qué alzar a un perro como un bebé lo puede lastimar

Por qué no debes alzar a tu perro como un bebé y cuáles son los riesgos

El principal riesgo físico es la aparición de lesiones en los discos intervertebrales. Razas con troncos alargados son especialmente vulnerables a sufrir hernias discales de manera inmediata.

En la posición mencionada, además, los órganos internos del perro pueden presionar el diafragma, causando una serie de dificultades respiratorias.

Desde el punto de vista psicológico, privar a un perro del contacto con el suelo le genera una profunda sensación de inseguridad. Al estar boca arriba, la mascota se encuentra en una posición de vulnerabilidad total, sobre todo cuando no fue puesto así por voluntad propia.

Este estrés puede derivar en conductas defensivas. Un perro que se siente atrapado y sin posibilidad de escape puede reaccionar con gruñidos o mordiscos por miedo, provocando una pérdida de confianza y dañando el vínculo de dueño y mascota.

Cómo cargar a tu perro de forma segura

Para evitar cualquier riesgo, si es estrictamente necesario levantar a tu perro, debes hacerlo manteniendo su cuerpo paralelo al suelo. Coloca un brazo rodeando sus cuartos traseros y el otro bajo su pecho. De esta manera, su columna se mantiene estable.

Aunque quieras consentir a tu mascota, lo cierto es que debes respetar su naturaleza biológica para evitar este tipo de problemas.