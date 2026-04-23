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Este jueves se realiza la jornada para prevenir la violencia en la escuela

La jornada se desarrollará durante el horario escolar con intervenciones específicas en el aula, centradas en el respeto, la resolución de conflictos y la construcción de vínculos saludables entre estudiantes.

El Ministerio de Educación lleva adelante este jueves una jornada institucional en escuelas de Nivel Primario y Educación Especial de la provincia, con el objetivo de fortalecer la convivencia y prevenir situaciones de violencia en el ámbito escolar. La iniciativa forma parte de la propuesta “Escuelas sin violencia”, coordinada por la Dirección de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios. En tanto, este viernes será el turno de los establecimientos de Nivel Secundario.

La actividad se desarrolla durante el horario escolar con intervenciones específicas en el aula, centradas en el respeto, la resolución de conflictos y la construcción de vínculos saludables entre estudiantes. A través de distintas estrategias pedagógicas, se busca abordar problemáticas vinculadas a la convivencia y generar herramientas concretas para prevenir situaciones de violencia.

Las acciones realizar

Entre las acciones previstas, se incluyen la lectura y análisis guiado de casos relacionados con el acoso escolar, espacios de diálogo donde los alumnos pueden compartir experiencias, y la elaboración o revisión de acuerdos de convivencia con participación activa de cada curso. También se promueven actividades de reflexión sobre el uso de redes sociales, especialmente en relación al ciberacoso, así como dinámicas grupales orientadas a fomentar la empatía y el respeto.

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Las propuestas son implementadas por los equipos docentes con el acompañamiento de los gabinetes interdisciplinarios, lo que permite adaptar cada intervención a la realidad de las instituciones educativas.

“Estas jornadas son una forma de poner a la educación en acción frente a situaciones que preocupan y ocupan a toda la comunidad. No se trata solo de hablar de convivencia, sino de trabajarla en el aula, generando herramientas para prevenir la violencia y construir vínculos basados en el respeto”, expresó la ministra de Educación, Silva Fuentes.

La iniciativa se enmarca en una política sostenida que busca consolidar a la escuela como un espacio de cuidado, escucha y formación integral. Asimismo, responde a lo establecido por la Ley Nacional de Educación N° 26.206 y la Ley N° 26.892, que promueven la formación en valores democráticos y el abordaje de la convivencia escolar.

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