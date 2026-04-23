El Ministerio de Educación lleva adelante este jueves una jornada institucional en escuelas de Nivel Primario y Educación Especial de la provincia, con el objetivo de fortalecer la convivencia y prevenir situaciones de violencia en el ámbito escolar. La iniciativa forma parte de la propuesta “Escuelas sin violencia”, coordinada por la Dirección de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios. En tanto, este viernes será el turno de los establecimientos de Nivel Secundario.
Este jueves se realiza la jornada para prevenir la violencia en la escuela
La jornada se desarrollará durante el horario escolar con intervenciones específicas en el aula, centradas en el respeto, la resolución de conflictos y la construcción de vínculos saludables entre estudiantes.