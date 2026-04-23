Este jueves se realiza la jornada para prevenir la violencia en la escuela

Las propuestas son implementadas por los equipos docentes con el acompañamiento de los gabinetes interdisciplinarios, lo que permite adaptar cada intervención a la realidad de las instituciones educativas.

“Estas jornadas son una forma de poner a la educación en acción frente a situaciones que preocupan y ocupan a toda la comunidad. No se trata solo de hablar de convivencia, sino de trabajarla en el aula, generando herramientas para prevenir la violencia y construir vínculos basados en el respeto”, expresó la ministra de Educación, Silva Fuentes.

La iniciativa se enmarca en una política sostenida que busca consolidar a la escuela como un espacio de cuidado, escucha y formación integral. Asimismo, responde a lo establecido por la Ley Nacional de Educación N° 26.206 y la Ley N° 26.892, que promueven la formación en valores democráticos y el abordaje de la convivencia escolar.