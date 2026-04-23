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Técnicas para quitar el mal olor de las zapatillas cuando no se pueden lavar

El primer truco que nunca falla para quitar el mal olor de los zapatos consiste en dejarlos al aire libre, y en lo posible donde les de un rayito de sol.

Existen algunos zapatos y zapatillas que no podemos meterlos en el lavarropas para poder limpiarlos y quitarles el mal olor. Por lo general se trata de calzado que es de algún material como cuero o gamuza.

¿Cómo quitar el mal olor de los zapatos y zapatillas?

El primer truco que nunca falla para quitar el mal olor de los zapatos consiste en dejarlos al aire libre, y en lo posible donde les de un rayito de sol.

Otra opción para poder quitar el mal olor en los zapatos es crear un spray desodorizante, el cual lleva vinagre blanco y agua. Te aconsejamos mezclar ambos ingredientes en un envase con atomizador, y rociar el interior del calzado.

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A continuación, tendrás que dejar el calzado al aire libre para que no quede con olor a humedad, ya que habrás mojado su interior. Un buen tip para quitar la humedad del interior del zapato, es introducir al menos dos o tres hojas de papel de cocina. De esta manera no solo quitarás el olor a humedad, sino que también podrás limpiar la suela interna del calzado.

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@chicavainilla

¿Cómo quitar mal olor de tus zapatos?

♬ sonido original - Chica Vainilla

Las zapatillas de cuero y gamuza no pueden lavarse en el lavarropas porque se arruinan.

El último tip de limpieza que podemos brindarte es espolvorear el interior del calzado con bicarbonato de sodio. Este producto absorverá el mal olor del interior del zapato. Antes de volver a usarlo, retira los restos de bicarbonato.

Por otro lado es importante destacar el poder que tiene la prevención para que el calzado no se llene de mal olor. Por ejemplo, siempre se aconseja no solo lavar los pies con agua y jabón, sino que también es vital aplicar talco cuando sabemos que tenemos problemas de sudoración. También se aconseja usar medias de algodón, para que las mismas puedan absorber el sudor de los pies.

FUENTE: Diario Uno

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