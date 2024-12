“Quiero comentarles algo. En el último programa tuve un entredicho... yo, porque la otra persona no dijo nada desagradable, con Roberto García Moritán. Le quiero pedir disculpas, no estaba en mi ánimo discutir con él, pero no sé qué me pasó”, comenzó diciendo la diva en su ciclo de eltrece.

“Me salió a relucir una cantidad de cosas que yo había leído y que me habían molestado. Pero bueno, le pido disculpas. No me gusta que nadie se sienta mal en mi programa. Yo soy picante para preguntar porque me gusta, no me gusta hacer un programa aburrido. Pero esta vez se me fue la mano con la picardía, me parece”, agregó.