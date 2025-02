Melody Luz indignada con la gente adinerada pero defendió a Alex Caniggia

El enojo de Melody no tardó en generar repercusión, ya que Alex había hecho comentarios completamente opuestos apenas unos días antes. En un video publicado en su Instagram, el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis se filmó manejando su auto de alta gama mientras se burlaba de quienes conducen vehículos de menor valor.

Anticipando las críticas, la bailarina se adelantó y fue tajante: “No me vengan a romper las pel... con Alex, no me jueguen esa carta porque él es él y yo soy yo”.

La polémica: Alex Caniggia se burló de los autos usados

Días antes del descargo de Melody, Alex Caniggia había provocado revuelo con una serie de videos en los que menospreciaba a quienes tienen autos de segunda mano.

“Hoy martes, hermosa mañana, ¿verdad? Fuc... masivo acá. El fuc... Rolex Day-Date 15k en la muñeca, o sea, bro, hay niveles... Estamos masivos, gente. Hay niveles, respeten los rangos, barats”, dijo mientras conducía su vehículo.

Pero la provocación no terminó ahí. En otra parte del video, Alex filmó los autos que pasaban a su alrededor y lanzó: “O sea, bro, ¿cómo te das cuenta que la sociedad es full barat? O sea, bro, mirás a tu alrededor, bro, todos fucking autos barats. O sea... ¿Entiendes? Así es como te das cuenta del fucking país que está fucking re barat”.

El mediático también apuntó directamente contra los autos usados, asegurando que no entiende cómo alguien puede tener uno. “Un auto usado es tipo la miseria para mí. (...) A mí me dan como alergia los autos usados, es como que lo usó uno y andá a saber qué le hizo. Aparte el olor, el motor usado... Desagradable“, remató.

Las declaraciones de Caniggia desataron una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios criticaron su actitud, mientras que otros lo tomaron como parte de su personaje provocador.

A raíz del contraste entre los mensajes de Melody y Alex, muchos seguidores especularon sobre posibles tensiones en la pareja. Sin embargo, la bailarina dejó en claro que no se hace responsable por lo que dice su novio y que no piensa “criar a una persona mayor”.

“A mí no me digan cómo andar criando a las personas porque a la única persona a la que tengo que criar es a mi hija. No a una persona mayor que supongo que sabe por qué hará las cosas”, escribió en Instagram.

Además, aclaró que si bien no siempre están de acuerdo, las diferencias se resuelven en la intimidad: “Si en ciertas cosas no opinamos lo mismo, lo hablamos puertas adentro. No lo voy a publicar acá en Instagram”.