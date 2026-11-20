El sorteo se realizará en una única instancia el domingo 22 de noviembre, entre las 21:00 y las 22:00 horas, en el mismo stand del organismo, y contará con la fiscalización de la Escribanía Mayor de Gobierno para garantizar la transparencia del proceso.

Los premios y fechas de celebración

En esta oportunidad se seleccionarán dos parejas titulares y dos suplentes. El primer premio consiste en la ceremonia matrimonial en el Parque Provincial Ischigualasto con una noche de estadía incluida (no contempla traslado).

En segundo término, se sorteará otra ceremonia matrimonial que tendrá lugar en el Paraje Difunta Correa, en este caso únicamente con la realización del acto civil oficial (sin estadía ni traslado incluidos).

Las ceremonias podrán concretarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027, reafirmando el compromiso del Ministerio de Gobierno de acercar los servicios del Estado a la comunidad en momentos significativos.

Para conocer todos los requisitos, plazos y alcances legales de la convocatoria, los interesados pueden consultar el documento completo de Bases y Condiciones ingresar al PDF adjunto.