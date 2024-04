Marina Calabró y Rolando Barbano darán un jugado paso

Marina Calabró y Rolando Barbano1.jpg

Lejos de negarlo, Marina Calabró respondió meticulosa. “Sí, es información confirmada. Voy a decir la estricta verdad, todavía no encontramos el diseño indicado”, señaló fiel a su estilo, y detalló: “Probamos con los números romanos. Hay que tatuar ‘29 de octubre’ que fue el día del primer beso. Primero lo íbamos a poner en números romanos. Después, si le ponés el año, es como que queda todavía más largo y queda como un chorizo. ¡Tenés que andar con un folleto explicativo!”.

Por último, la menor de las Calabró concluyó visiblemente enamorada y sonriente: “Entonces dijimos, ‘bueno que no sea la fecha, que sea algo simbólico’. Conclusión: no encontramos diseño. Así que, el día que lo encontremos, en una de esas nos animamos”.

La sugestiva frase de Marina Calabró sobre su romance con Rolando Barbano después del blanqueo

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), la periodista Marina Calabró se mostró risueña y acalorada cuando le preguntaron por su romance con el columnista de policiales Rolando Barbano, a poco de haber blanqueado la relación.

En el pase radial con Yanina Latorre en El Observador, la hija de Juan Carlos Calabró dejó en evidencia su vínculo con su colega. “Esa mujer, Dios mío, es un peligro. ¡Me hace transpirar, me dice cosas! Me acusa, me señala con el dedo… Nos divertimos”, comentó sobre la charla con la angelita.

Al ser consultada sobre si estaba en condiciones que confirmar el noviazgo con Rolando Barbano, Marina respondió con humor: “Qué sé yo, tengo exclusividad con Yanina Latorre para dar definiciones”.

“Estoy contenta, estoy muy bien… Ella me tira de la lengua, no sé qué le pasa, pero estoy muy bien”, agregó la periodista, refiriéndose a su presente sentimental, pero sin mencionar al columnista de policiales.